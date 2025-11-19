Harfuch confirma detención del autor intelectual del asesino de Carlos Manzo, estaría ligado al CJNG

Derivado de las líneas de investigación, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, compartió avances en la investigación del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.
Según la información proporcionada en conferencia de prensa, además del tirador, hubieron otras personas involucradas entre las que figura Jorge Armando “N”, quien fue detenido el pasado 18 de noviembre.
Además, también figura Ramiro “N”, quien contaba con antecedentes por uso de arma de fuego. Según las indagatorias, a través de una aplicación coordinaban sus movimientos y compartían videos con el fin de avisar el desarrollo del ataque.
Por otro lado, agregaron que la célula delictiva involuicrada en el ataque está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
***Información en desarrollo***