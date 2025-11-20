Sergio Mayer Mori hace fuerte revelación sobre Renato López, el conductor de Telehit que fue acribillado en 2016

La confesión de Sergio Mayer Mori en La granja VIP reaviva la polémica sobre el asesinato de Renato López (Archivo)

A casi una década del asesinato de Renato López, una confesión realizada por Sergio Mayer Mori en el reality La granja VIP ha reavivado la controversia en torno a la figura del actor y conductor mexicano.

La declaración, emitida en un contexto televisivo, ha generado un intenso debate en redes sociales, donde se cuestiona la prudencia y el trasfondo de las palabras del hijo de Bárbara Mori.

El 23 de noviembre de 2016, Renato López, de 33 años, y su publicista Omar Girón fueron hallados sin vida dentro de un automóvil en el Estado de México, ambos con múltiples impactos de bala.

La noticia conmocionó al mundo del entretenimiento y dio pie a una serie de especulaciones sobre las circunstancias del crimen. Según las investigaciones, ambos habían sido citados bajo el pretexto de grabar una campaña publicitaria para una inmobiliaria llamada “Bosque Real”, con una oferta de 200 mil pesos por una cápsula, el doble de su tarifa habitual.

Renato López y su publicista Omar Girón fueron hallados sin vida en el Estado de México en 2016, tras una cita laboral (Foto: Instagram renatolopez1)

Entusiasmados por la propuesta, acudieron al encuentro, donde fueron interceptados por dos vehículos negros. Hombres armados los condujeron a una zona apartada y los asesinaron. Las cámaras de seguridad permitieron rastrear a los responsables, lo que derivó en la detención de tres personas.

Las autoridades del Estado de México, a través del fiscal de homicidios Jesús Martínez González, informaron al diario Excélsior que el móvil del asesinato fue un crimen pasional.

El fiscal explicó: “Se pudo determinar que Renato andaba con la novia de uno de los imputados. Esto provocó un gran enojo, y ordenó que lo privaran de la vida”.

Inicialmente, circularon versiones que vinculaban el caso con el crimen organizado, pero la investigación concluyó que los celos y el despecho motivaron el ataque. Al momento de la captura, las autoridades decomisaron el arma homicida, municiones y dos cargadores.

Las investigaciones oficiales concluyeron que el asesinato de Renato López fue un crimen pasional y no estuvo ligado al crimen organizado (Captura)

Sergio Mayer Mori y su indiscreto comentario sobre Renato lópez

La reciente polémica surgió cuando Sergio Mayer Mori relató en La granja VIP una anécdota que involucra a Renato López y el acceso a sustancias. Durante una conversación con el Patrón en el reality, Mayer Mori recordó que, mientras trabajaba en un disco en Estados Unidos y tras haber conocido a la madre de su hijo, solía fumar “varios cigarros al día”.

Al encontrarse sin provisiones, contactó a un amigo que residía entre Los Ángeles y México: Renato López. Según Mayer Mori, López le proporcionó el contacto de otra persona, quien posteriormente se comunicó con él.

El actor narró: “Le escribo y le digo: ‘Oye, me pasó tu teléfono Renato López’. Y él me responde: ‘¿Eres amigo de Renato? Lo que necesites’. ¿Ubicas a Renato? Él ya no está. Luego me dice: ‘Mañana voy para Santa Mónica y te lo paso a dejar’. Justo yo iba a ver a una amiga en Santa Mónica y me dice: ‘Paso por ti y te llevo’”.

Renato López destacó en cine, televisión y conducción, y fue reconocido por su carisma y su amistad con figuras del espectáculo (Archivo)

La ambigüedad de la declaración de Sergio Mayer Mori fue interpretada por numerosos usuarios en redes sociales como una insinuación de que Renato López podría haber estado involucrado en el consumo o distribución de sustancias, aunque el actor no lo afirmó de manera explícita.

Esta percepción generó críticas hacia Mayer Mori, a quien se acusa de imprudencia y de compartir información delicada que podría afectar la imagen del fallecido actor.

La declaración de Mayer Mori generó debate en redes sociales sobre la imagen de Renato López y la responsabilidad de las figuras públicas (Captura de pantalla TikTok)

La controversia se intensificó debido a la relación de amistad entre Renato López y Bárbara Mori, y a la ausencia de antecedentes públicos que vincularan a López con el consumo o tráfico de sustancias.