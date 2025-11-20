Pan de zanahoria y harina integral: una receta fácil para un desayuno saludable y rico en fibra

Preparar pan casero con ingredientes naturales es una alternativa práctica y saludable para sumar variedad a la alimentación diaria.
El pan de zanahoria y harina integral combina los nutrientes de los vegetales con los beneficios de los cereales integrales, ofreciendo una opción ideal para incorporar fibra, vitaminas y minerales en desayunos o meriendas.
Esta receta permite disfrutar un pan suave, de sabor equilibrado y apto para quienes buscan alternativas caseras y nutritivas.
Receta de pan de zanahoria y harina integral
Ingredientes:
- 2 tazas de harina integral
- 1 taza de zanahoria rallada
- 1/2 taza de azúcar mascabo o común
- 2 huevos
- 1/2 taza de aceite vegetal
- 1/2 taza de leche (puede ser vegetal)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
- Opcional: 1/2 taza de nueces picadas o pasas de uva
Instrucciones:
- Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Engrasar y enharinar un molde para pan.
- En un recipiente grande, mezclar los huevos, el azúcar, el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Batir hasta integrar.
- Agregar la zanahoria rallada y mezclar bien.
- Tamizar la harina integral junto con el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Incorporar estos ingredientes secos a la mezcla húmeda poco a poco, integrando con una espátula.
- Agregar las nueces y las pasas, si se desea.
- Verter la preparación en el molde. Hornear durante 40 a 45 minutos o hasta que al insertar un palillo, este salga seco.
- Dejar enfriar antes de desmoldar.
Cuáles son los beneficios de incluir pan de zanahoria y harina integral en mi alimentacion
Incluir pan de zanahoria y harina integral en la alimentación puede aportar los siguientes beneficios:
- Aporte de fibra: La harina integral proporciona mayor cantidad de fibra que la harina refinada, lo que favorece el tránsito intestinal y contribuye a una mejor digestión.
- Vitaminas y minerales: La zanahoria es fuente natural de vitamina A, que ayuda a la salud visual y fortalece el sistema inmunológico. También contiene antioxidantes y minerales como potasio.
- Índice glucémico más bajo: Los productos con harina integral suelen tener un índice glucémico menor en comparación con los de harina blanca, ayudando a evitar picos bruscos de glucosa en sangre.
- Saciedad: Al tener mayor contenido de fibra y nutrientes, el pan de zanahoria y harina integral genera sensación de saciedad prolongada, lo que puede colaborar al control del apetito.
- Grasas saludables: Si se agregan nueces o semillas, se suma aporte de grasas saludables, beneficiosas para la salud cardiovascular.
- Mayor valor nutricional: Este tipo de pan contiene más nutrientes esenciales que el pan elaborado únicamente con harinas blancas y sin vegetales.
Consumir este pan en forma moderada es una opción nutritiva para mejorar la calidad de la dieta diaria.
Más Noticias
Chispazo: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores
Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores
Congreso capitalino pide investigación exhaustiva tras disturbios ocurridos en marcha de la Generación Z
Diputados congresistas pidieron la separación temporal de algunos políticos que participaron en actos de coacción
Detienen a 14 hombres armados en Navolato, Sinaloa: tres son extranjeros
En el operativo se aseguró un arsenal de 13 armas largas, una ametralladora y cientos de cartuchos
¿El adiós a Costa Rica? Con este mensaje Keylor Navas anuncia el siguiente paso en su carrera
Con Costa Rica fuera del Mundial 2026, parece que el astro costarricense enfocaría toda su atención en los Pumas de la Universidad
Samuel García se reúne con embajador de Japón para dialogar sobre seguridad, inversión y medio ambiente
El diplomático Honsei Kozo y el gobernador regiomontano acordaron fortalecer la cooperación bilateral
MÁS NOTICIAS