Pan de zanahoria y harina integral: una receta fácil para un desayuno saludable y rico en fibra

Esta opción es ideal para sustituir a los panes tradicionales que suelen ser elevados en sodio, conservadores y azúcar

Pan de zanahoria con harina
Pan de zanahoria con harina integral casero es una opción saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar pan casero con ingredientes naturales es una alternativa práctica y saludable para sumar variedad a la alimentación diaria.

El pan de zanahoria y harina integral combina los nutrientes de los vegetales con los beneficios de los cereales integrales, ofreciendo una opción ideal para incorporar fibra, vitaminas y minerales en desayunos o meriendas.

Esta receta permite disfrutar un pan suave, de sabor equilibrado y apto para quienes buscan alternativas caseras y nutritivas.

Preparar este pan de manera
Preparar este pan de manera casera brinda beneficios a tu salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pan de zanahoria y harina integral

Ingredientes:

  • 2 tazas de harina integral
  • 1 taza de zanahoria rallada
  • 1/2 taza de azúcar mascabo o común
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de aceite vegetal
  • 1/2 taza de leche (puede ser vegetal)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
  • Opcional: 1/2 taza de nueces picadas o pasas de uva

Instrucciones:

  1. Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Engrasar y enharinar un molde para pan.
  2. En un recipiente grande, mezclar los huevos, el azúcar, el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Batir hasta integrar.
  3. Agregar la zanahoria rallada y mezclar bien.
  4. Tamizar la harina integral junto con el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Incorporar estos ingredientes secos a la mezcla húmeda poco a poco, integrando con una espátula.
  5. Agregar las nueces y las pasas, si se desea.
  6. Verter la preparación en el molde. Hornear durante 40 a 45 minutos o hasta que al insertar un palillo, este salga seco.
  7. Dejar enfriar antes de desmoldar.
Este pan puede consumirse en
Este pan puede consumirse en desayunos o meriendas. Puede conservarse en la heladera hasta cinco días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de incluir pan de zanahoria y harina integral en mi alimentacion

Incluir pan de zanahoria y harina integral en la alimentación puede aportar los siguientes beneficios:

  1. Aporte de fibra: La harina integral proporciona mayor cantidad de fibra que la harina refinada, lo que favorece el tránsito intestinal y contribuye a una mejor digestión.
  2. Vitaminas y minerales: La zanahoria es fuente natural de vitamina A, que ayuda a la salud visual y fortalece el sistema inmunológico. También contiene antioxidantes y minerales como potasio.
  3. Índice glucémico más bajo: Los productos con harina integral suelen tener un índice glucémico menor en comparación con los de harina blanca, ayudando a evitar picos bruscos de glucosa en sangre.
  4. Saciedad: Al tener mayor contenido de fibra y nutrientes, el pan de zanahoria y harina integral genera sensación de saciedad prolongada, lo que puede colaborar al control del apetito.
  5. Grasas saludables: Si se agregan nueces o semillas, se suma aporte de grasas saludables, beneficiosas para la salud cardiovascular.
  6. Mayor valor nutricional: Este tipo de pan contiene más nutrientes esenciales que el pan elaborado únicamente con harinas blancas y sin vegetales.

Consumir este pan en forma moderada es una opción nutritiva para mejorar la calidad de la dieta diaria.

