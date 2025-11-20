México

FGR acusa mala conducta de Javier Duarte para impedir su liberación

El exgobernador veracruzano ya cumplió el 95% de su condena de 9 años de prisión

Guardar
Todo inició en el sexenio
Todo inició en el sexenio de Javier Durte de Ochoa, actualmente preso (Foto: Cuartoscuro)

Este miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo la audiencia en la que la defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, busca su liberación anticipada por buena conducta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó varios testigos para impedir su salida.

A través de estos testigos en contra de Javier Duarte, la FGR buscó frenar su liberación y convencer a la jueza Ángela Zamorano Herrera de una mala conducta por parte del exgobernador veracruzano.

Duarte de Ochoa cumple su condena de nueve años en abril de 2026, sin embargo, su defensa consideró que existen elementos para otorgarle la libertad anticipada.

Temas Relacionados

Javier Duartemexico-noticias

Más Noticias

Alcaldía Xochimilco suspende actividades de natación en Centro Deportivo de manera indefinida por obras de remodelación

Circe Camacho, alcaldesa de esta demarcación de la Ciudad de México, notificó sobre las labores y obras en este espacio concurrido

Alcaldía Xochimilco suspende actividades de

Embajador de Canadá destaca la cooperación con México ante revisión del T-MEC

El flujo millonario entre México, Canadá y Estados Unidos exige respuestas innovadoras y acuerdos estratégicos para mantener el dinamismo económico regional

Embajador de Canadá destaca la

Cuál es la millonaria cantidad que pagarían los dueños del Atlante por comprar al Mazatlán

La transacción podría hacerse oficial el próximo año después de la Copa del Mundo

Cuál es la millonaria cantidad

“Aquí se van a quedar”: Pablo Lemus advierte castigo a los detenidos en Jalisco por marcha de la Gen Z

La Secretaría de Seguridad del estado informó que la movilización del 15 de noviembre dejó un saldo de 40 personas arrestadas

“Aquí se van a quedar”:

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 19 de noviembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Zhi Dong Zhang, presunto operador

Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

El asesinato de Carlos Manzo se planeó y coordinó en un grupo de mensajería móvil

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Qué es, cómo se hace

Qué es, cómo se hace y cuánto cuesta la “fractura de costillas”, el procedimiento estético que se hizo Briggitte Bozzo y que desea Yeri Mua

Con esta canción El Bogueto llegó al top 25 global

Las 10 películas más populares de Netflix México para disfrutar esta noche

¿El dueto de Christian Nodal y Ángela Aguilar aún corre peligro por la demanda de disquera?

Fiscalía aclara que la jueza no exoneró a Christian Nodal de ninguna acción penal por las acusaciones de disquera

DEPORTES

Cuál es la millonaria cantidad

Cuál es la millonaria cantidad que pagarían los dueños del Atlante por comprar al Mazatlán

Japón y México Sub-17 forjan amistad única en el Mundial y se despiden con emotivos regalos

Faitelson desmiente venta de Mazatlán al Atlante: “Completamente falso”

Filtran que Adalberto Carrasquilla no sería sancionado por la FMF tras fracturar a Kevin Mier

Aseguran que la carrera de Canelo Álvarez está acabada: “Su cuerpo ya no responde”