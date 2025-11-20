FGR acusa mala conducta de Javier Duarte para impedir su liberación

Todo inició en el sexenio de Javier Durte de Ochoa, actualmente preso (Foto: Cuartoscuro)

Este miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo la audiencia en la que la defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, busca su liberación anticipada por buena conducta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó varios testigos para impedir su salida.

A través de estos testigos en contra de Javier Duarte, la FGR buscó frenar su liberación y convencer a la jueza Ángela Zamorano Herrera de una mala conducta por parte del exgobernador veracruzano.

Duarte de Ochoa cumple su condena de nueve años en abril de 2026, sin embargo, su defensa consideró que existen elementos para otorgarle la libertad anticipada.