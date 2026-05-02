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Estas son las mejores plantas para mitigar el calor dentro de una casa: son fáciles de cuidar y ocupan poco espacio

Existen especies que requieren poco espacio y cuidados mínimos, y que contribuyen a mantener los ambientes más frescos durante los días de calor

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Primer plano de macetas colgantes de terracota en la baranda de un balcón. Contienen lavanda floreciendo, helechos y potus. Al fondo, edificios urbanos bajo cielo nublado.
Estas son las mejores plantas para mitigar el calor dentro de una casa: son fáciles de cuidar y ocupan poco espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las altas temperaturas dentro de una vivienda pueden atenuarse con el uso de plantas, que además de decorar, mejoran la sensación térmica y la calidad del aire.

Existen especies que requieren poco espacio y cuidados mínimos, y que contribuyen a mantener los ambientes más frescos durante los días de calor.

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Plantas que enfrían el ambiente y ocupan poco espacio

El uso de helechos, lengua de suegra y palma areca destaca por su capacidad para regular la temperatura interior. Estas especies liberan humedad a través de la transpiración, lo que ayuda a disminuir la sensación térmica en habitaciones cerradas. La elección de plantas adecuadas puede marcar la diferencia en espacios pequeños, como departamentos o casas con ventilación limitada.

Helecho: humidificador natural que demanda poca luz

Helecho macho (Dryopteris affinis) - Adobe Stock
Helecho: humidificador natural que demanda poca luz Stock

El helecho es reconocido por su eficiencia para aumentar la humedad ambiental. Esta característica reduce la sequedad provocada por el aire acondicionado o la exposición solar directa.

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Además, el helecho se adapta a espacios reducidos y requiere solo riego frecuente y luz indirecta. Su mantenimiento es simple: basta con pulverizar agua sobre las hojas y evitar la exposición prolongada al sol.

Lengua de suegra: resistente y purificadora

La lengua de suegra, también llamada sansevieria, es una de las opciones más recomendadas para interiores calurosos. Tolera periodos largos sin riego y sobrevive en condiciones de poca luz natural. Su estructura vertical la hace ideal para esquinas o repisas. Este tipo de planta absorbe toxinas y ayuda a regular la temperatura, lo que la convierte en aliada para espacios pequeños.

Una característica relevante de la lengua de suegra es su bajo requerimiento de agua. Es suficiente regarla cada semana o cuando el sustrato esté seco. Además, no necesita fertilización constante ni trasplantes frecuentes.

Planta de interior, sansevieria, lengua de suegra, purificadora, resistente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Lengua de suegra: resistente y purificadora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Palma areca y potos: frescura en habitaciones con poco sol

La palma areca aporta humedad y frescura, además de ser fácil de cuidar. Es adecuada para salas o recámaras y tolera bien la luz indirecta. Su tamaño puede ajustarse mediante la poda, lo que evita que ocupe demasiado espacio.

El potos es otra planta que se adapta a condiciones de calor y sombra. Su crecimiento colgante permite colocarla en repisas o macetas suspendidas. Requiere riego moderado y soporta la falta de luz directa, lo que la hace funcional en departamentos o espacios cerrados.

Otras opciones: cactus, aloe y suculentas

El aloe vera y las suculentas ofrecen ventajas adicionales: almacenan agua en sus hojas, sobreviven a largos periodos de sequía y no exigen cuidados constantes. Los cactus también son útiles para ambientes calurosos y requieren poco riego.

Estas especies son recomendadas para quienes no tienen experiencia en jardinería o cuentan con poco tiempo para cuidar plantas. La mayoría de ellas necesita solo un lugar bien ventilado, luz indirecta y riego ocasional.

Claves para mantener las plantas en buen estado dentro de casa

Para asegurar que las plantas cumplan su función, es necesario seguir recomendaciones simples:

Colocar las macetas en zonas donde reciban luz indirecta, lejos de ventanas expuestas al sol directo. Evitar el exceso de riego, ya que la humedad constante favorece la proliferación de hongos. Limpiar las hojas regularmente para mejorar la fotosíntesis y la absorción de humedad. Seleccionar macetas con buen drenaje para prevenir el encharcamiento.

Aloe de vera
(Wikipedia)

Ventajas adicionales de tener plantas en casa

Además de enfriar el ambiente, las plantas contribuyen a la purificación del aire y reducen la presencia de partículas contaminantes. El aloe vera y la palma areca han sido identificados como especies que filtran compuestos orgánicos volátiles presentes en productos de limpieza y materiales de construcción.

Contar con plantas en casa mejora el bienestar general, disminuye la sensación de calor y favorece la salud respiratoria, según reportes de organizaciones ambientales.

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