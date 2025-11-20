México

CFE lamenta el fallecimiento de Alfredo Elías Ayud, extitular de la compañía

La comisión destacó la labor y el compromiso del exfuncionario

La CFE lamentó el fallecimiento
La CFE lamentó el fallecimiento del exfuncionario.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lamentó profundamente el fallecimiento del ingeniero Alfredo Elías Ayub, exdirector general de la empresa y una de las figuras más influyentes en el desarrollo del sector energético en México. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la institución expresó su pesar por la muerte del ingeniero, ocurrida a los 75 años.

“La Comisión Federal de Electricidad lamenta profundamente el fallecimiento del Ing. Alfredo Elías Ayub, exdirector general de nuestra empresa, respetado y apreciado por su amplia trayectoria y compromiso con el sector eléctrico nacional. Expresamos nuestras condolencias a su familia, amistades y colaboradores”, señaló la CFE en redes sociales.

El fallecimiento también fue confirmado por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), que destacó la calidad humana y profesional del ingeniero.

Confirman fallecimiento de Alfredo Elías
Confirman fallecimiento de Alfredo Elías Ayub. FOTO: FRANCISCO SANTOS/CUARTOSCURO.COM

Las condolencias también llegaron desde la esfera política. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa lamentó públicamente la muerte del exdirector de la CFE, reconociendo el papel fundamental que desempeñó durante su gestión.

“Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares”, escribió en X.

Originario de la Ciudad de México y descendiente de una familia libanesa, Alfredo Elías Ayub se formó como ingeniero civil en la Universidad Anáhuac, donde integró la primera generación de la Escuela de Ingeniería y se graduó con honores.

Posteriormente realizó una maestría en administración de empresas (MBA) en la Harvard Business School, donde también obtuvo mención honorífica. Su relación con la vida académica continuó tanto en México como en el extranjero, desempeñándose como directivo universitario y profesor en instituciones de prestigio.

CFE emite condolencias por fallecimiento
CFE emite condolencias por fallecimiento de Alfredo Elías Ayub. Foto: (X/CFEMx)

Su trayectoria en el sector público fue amplia y se desarrolló a lo largo de más de cuatro décadas. Ocupó cargos en dependencias como Fonapas, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México y la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), donde colaboró con distintas administraciones federales. Su paso por la CFE marcó uno de los periodos más relevantes de la empresa, consolidándolo como uno de los directores de mayor reconocimiento.

En el sector privado, participó como consejero y accionista en empresas como IDUSA, Constructora Ideurban, Promociones Metrópolis, Banorte y Rotoplas, además de integrar el consejo asesor de la Escuela de Negocios de Harvard.

El Colegio de Ingenieros Civiles de México destacó que será recordado “por su liderazgo, ética profesional y contribución al fortalecimiento de la infraestructura nacional”. Su legado permanece como un referente para generaciones futuras de ingenieros.

