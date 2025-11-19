México

¿Qué beneficios tiene el atún en aceite que no tiene el de agua?

Este alimento suele ser ideal para incluir en una dieta balanceada

El atún en lata es un alimento saludable y fácil de consumir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda es bien sabido que el atún es uno de los alimentos más saludables que podemos consumir debido a que es fuente de proteína y bajo en calorías.

También es conocido que este producto suele venderse en dos presentaciones: el atún en agua y el atún en aceite.

Y aunque sin duda ambas son un buen elemento para una dieta saludable recientemente ha comenzado un debate sobre si una de estas presentaciones puede llegar a ser más saludable que la otra. Sobre este tema han hablado diversos especialistas, tal como te contamos a continuación.

Ambas versiones tienen pros y contras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la diferencia entre el atún en lata en aceite y el atún en lata en agua

En primer lugar es importantes saber que la diferencia principal entre el atún en lata en aceite y el atún en lata en agua radica en el líquido de conservación utilizado, lo que influye tanto en el perfil nutricional como en el sabor, la textura y el aporte calórico del producto.

El atún en aceite se conserva en un medio graso, que puede ser aceite de oliva, de girasol u otro tipo de aceite vegetal.

Además, el aporte calórico es superior, ya que una parte del aceite se absorbe en el pescado, lo que resulta útil para quienes requieren más energía en su dieta.

Por otro lado, el atún en lata en agua se conserva en agua, tiene un sabor más suave y una textura más seca.

Contiene menos calorías y menos grasa, ya que parte de los lípidos naturales del atún se pueden disolver en el agua o perderse durante el escurrido.

El aceite en las latas tiene funciones específicas que ayudan a su conservación. (Nikita Gordienko/Shutterstock)

Cuál versión es más saludable: el atún en lata en aceite o el atún en lata en agua

Además de las diferencias que ayudan a su conservación, estas direrentes presentaciones del atún también les brindan diferentes propiedades nutricionales.

Por un lado, entre las ventajas más relevantes que se le atribuyen la atún en lata en aceite se encuentra la mejor conservación de los ácidos grasos omega-3 naturales del pescado.

Lo anterior se debe a que el aceite protege estos nutrientes de la oxidación, lo que permite que el producto aporte una mayor cantidad de grasas saludables, fundamentales para la salud cardíaca y la función cerebral, mientras que en el atún en agua una parte significativa de estos lípidos se pierde durante el envasado y el escurrido.

Por su parte, la textura y el sabor es otro punto diferencial. El atún en aceite mantiene una textura jugosa y un sabor más intenso, ideal para ensaladas y platos fríos en los que se busca que el pescado no resulte seco.

También se sabe que el aceite ayuda a preservar la integridad de los filetes, lo que mejora la presentación y la experiencia culinaria, detalle no suele encontrarse en el atún en agua, que es más propenso a desmoronarse y resecarse.

En el plano energético, el atún en aceite aporta un nivel calórico superior, lo que resulta útil para personas con altos requerimientos nutricionales, como quienes practican deportes, niños en crecimiento o adultos mayores con déficit de peso.

De acuerdo con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), una porción de atún en aceite puede ofrecer entre 150 y 200 kilocalorías, mientras que la misma cantidad en agua aporta menos de 90 kilocalorías.

El tipo de aceite también suma propiedades adicionales. El atún conservado en aceite de oliva suma antioxidantes y ácido oleico, conocido por su efecto beneficioso sobre el sistema cardiovascular.

Por último, su mayor nivel de saciedad hace que el atún en aceite sea una alternativa práctica para quienes buscan controlar el apetito.

Su textura y preservación de nutrientes lo convierten en una opción valiosa en diversas situaciones, siempre dentro de un plan alimenticio equilibrado y revisando el tipo de aceite que acompaña al producto.

