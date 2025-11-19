PRI exige en el Senado la liberación de jóvenes detenidos en la marcha de la Generación Z

El PRI acusa al gobierno de Morena de represión y abuso contra manifestantes juveniles en México. Crédito: X @alitomorenoc

A raíz de las recientes detenciones Alejandro Moreno, dirigente del PRI , lanzó una férrea crítica contra el gobierno de Morena la tarde de este 19 de noviembre desde el Senado. Sus declaraciones circularon luego de la llamada marcha de la Generación Z, jornada tras la cual varios integrantes juveniles fueron arrestados, generando un intenso debate público.

Alito Moreno hizo un llamado explícito desde el Senado de la República, afirmando: “¡Exigimos la liberación inmediata de los jóvenes presos políticos detenidos tras la marcha de la Generación Z!”.

El dirigente priísta en su cuenta de X sostuvo que el gobierno encabezado por Morena está “acosando, persiguiendo, golpeando y encarcelando a jóvenes valientes que salieron a marchar, que se atrevieron a decir la verdad y que no se arrodillan ante el poder”, expresó.

Alito Moreno denuncia que Morena utiliza las instituciones para castigar a quienes piensan diferente y proteger delincuentes. Crédito: X @alitomorenoc

Las declaraciones de Moreno también incluyeron acusaciones directas al partido oficialista: “No vamos a permitir que este narcogobierno cobarde use la fuerza del Estado para aplastar la voz de una juventud que ya despertó”. Posteriormente, reiteró su postura con otro mensaje en redes sociales, denunciando: “¡Basta de represión! ¡Basta de que Morena utilice a las instituciones para proteger delincuentes y castigar a los que piensan distinto!”.

Para Alito Moreno, Morena representa “el rostro de la impunidad, la corrupción y la violencia” y mantuvo que existe una relación con el crimen organizado, sugiriendo que el partido en el poder teme a los jóvenes por haber perdido el control del país.

Moreno recalcó que el PRI no guardará silencio ante estos hechos: “Con todo el valor, la firmeza y sin tibiezas, el @PRI_Nacional defiende al pueblo de México, a cada joven valiente, a cada voz libre. No nos asustan, no nos intimidan, no nos van a detener. No nos vamos a callar. Vamos a enfrentarlos con todo”, subrayó. Para concluir, reiteró su objetivo político con un llamado a la acción: “¡Vamos a sacar a estos traidores narcomorenistas del poder!”

Luisa María Alcalde difunde contrato entre el PAN y promotor de la marcha de la Generación Z

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, publicó un contrato entre el PAN y Edson Andrade, promotor de la marcha de la Generación Z, por dos millones de dólares. Crédito: Infobae México

La noche del 18 de noviembre, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, compartió en su cuenta oficial de X seis imágenes que exhiben un contrato emitido por el PAN. En el documento, se establece que el servicio contratado corresponde a una “estrategia digital y gestión de redes sociales” a cargo de Edson Andrade, identificado como uno de los principales promotores de la marcha de la Generación Z.

El acuerdo contempla 12 pagos mensuales de 175 mil 567.50 pesos, a partir de febrero de 2025, lo que suma un total de 2 millones 106 mil 810 pesos.

La publicación de Alcalde incluyó el mensaje: “Qué coincidencia, esto después de que el propio Jorge Romero señaló que a la oposición sólo le faltaba la violencia”. El contrato atribuido a Edson Andrade, quien se define como apartidista, fue presentado como prueba de la recepción de dinero para participar en la manifestación del 15 de noviembre.

Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina del 19 de noviembre, reaccionó al contrato. La presidenta calificó la información como relevante y subrayó la necesidad de analizarla: “Muy interesante la publicación de Luisa María, mucha información para que se analice por todas y todos. Para documentar”, expresó.