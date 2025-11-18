México

Alito Moreno pone al PRI a disposición de familias de jóvenes detenidos en protestas de la Generación Z

La manifestación del 15 de noviembre dejó un saldo de 20 detenidos en la Ciudad de Mexico

Alejandro Moreno hizo un llamado
Alejandro Moreno hizo un llamado

Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que el PRI Nacional pondrá a disposición de las familias de los jóvenes detenidos tras la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México un equipo jurídico especializado para ofrecer acompañamiento y asesoría gratuita.

La medida, dijo, busca respaldar a los estudiantes que fueron asegurados después de la intervención policial ocurrida al término de la movilización.

A través de un mensaje difundido en la red X, Moreno informó que instruyó a toda la Secretaría Jurídica del PRI a atender de inmediato a quienes requieran apoyo legal.

También señaló que los equipos jurídicos de diputadas, diputados, senadoras y senadores del partido se sumarán a esta labor.

Comunicado de Alito Moreno sobre
Comunicado de Alito Moreno sobre ayuda para los manifestantes detenidos durante las manifestaciones de la Generación Z.

“Contarán con el respaldo total de nuestros expertos para acompañar este proceso y lograr su liberación”, expresó.

El dirigente sostuvo que las familias interesadas pueden comunicarse a los números telefónicos (55) 5729 9600 y (55) 5541 9100 para recibir orientación.

A partir de mañana, añadió, las personas afectadas podrán presentarse directamente en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde se les brindará atención inmediata.

Moreno afirmó que las detenciones posteriores a la marcha responden a una dinámica represiva y calificó al gobierno federal como un “narcogobierno fallido”.

Alito Moreno manifestó que la
Alito Moreno manifestó que la manifestación estuvo llena de violencia para los manifestantes.

Aseguró que el partido se mantendrá cercano a las familias de los jóvenes y reiteró que “no están solas”, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a organizarse y enfrentar con firmeza lo que consideró excesos de las autoridades.

PRI cuestiona actuación policiaca durante la movilización juvenil

Horas antes del anuncio del despliegue jurídico, el líder priista había publicado un posicionamiento extenso en el que criticó las acciones del Gobierno federal y de las autoridades de la Ciudad de México durante y después de la marcha de la Generación Z.

Según señaló, la intervención policial registrada al finalizar la manifestación derivó en detenciones y agresiones contra participantes, lo que calificó como un uso desproporcionado de la fuerza pública.

A través de sus redes
A través de sus redes sociales Alito Moreno rechazó actos del gobierno con los manifestantes de la Generación Z.

Moreno aseguró que el operativo evidenció una respuesta intimidatoria y contraria al derecho a la libre manifestación, especialmente tratándose de una movilización encabezada mayoritariamente por jóvenes.

En su mensaje, advirtió que el país enfrenta un clima de autoritarismo que —dijo— debe ser denunciado y enfrentado desde la sociedad.

El líder del PRI reiteró que el partido acompañará todos los procesos legales derivados de los hechos y que mantendrá su postura crítica ante lo que denominó una estrategia de contención violenta contra la protesta social.

Manifestantes ondean banderas durante una
Manifestantes ondean banderas durante una marcha para protestar contra la inseguridad y la corrupción en el país, en Ciudad de México, México. 15 de noviembre de 2025.

Subrayó la importancia de resguardar el derecho de los jóvenes a expresarse sin represalias y pidió a las autoridades esclarecer el estatus de los detenidos y garantizar su debido proceso.

Moreno concluyó que la respuesta institucional del PRI busca no solo atender la urgencia de las familias, sino también enviar un mensaje político frente a lo que considera prácticas represivas por parte del gobierno.

Aseguró que el partido continuará documentando los casos de presuntas agresiones y detenciones irregulares ocurridas durante la movilización juvenil.

