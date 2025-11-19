México

Los 3 ejercicios que sí funcionan para tonificar la masa muscular en el abdomen desde casa

Esta rutina puede ayudarte a fortalecer las abdominales

Guardar
3 ejercicios geniales para fortalecer
3 ejercicios geniales para fortalecer el abdomen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios destinados a tonificar el abdomen despiertan interés entre quienes buscan fortalecer la zona media sin depender de equipos de gimnasio.

La selección de movimientos efectivos permite alcanzar resultados visibles con constancia y técnica adecuada, facilitando la adopción de rutinas practicables en el hogar.

El entrenamiento abdominal no solo responde a motivos estéticos, sino que impacta en la postura, el equilibrio y la salud general del organismo.

Diversos expertos en preparación física coinciden en que no todos los ejercicios tienen la misma eficacia aumentando la masa muscular abdominal.

Por este motivo, la elección de actividades probadas, fáciles de ejecutar y seguras adquiere relevancia entre quienes priorizan la funcionalidad en sus rutinas cotidianas.

Plancha frontal

Este clásico para tonificar el
Este clásico para tonificar el abdomen funciona así (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plancha frontal destaca como uno de los ejercicios más eficientes para el desarrollo de la zona abdominal y el fortalecimiento general del core. En la posición básica, el cuerpo mantiene una línea recta desde los hombros hasta los tobillos, apoyado sobre antebrazos y puntas de pie.

El abdomen permanece activado durante el tiempo que se sostiene el ejercicio, lo que favorece una contracción muscular profunda.

De acuerdo con fisioterapeutas especialistas, la plancha incrementa la resistencia del recto abdominal y de los músculos estabilizadores, sin requerir movimientos bruscos ni impacto articular.

Crunch abdominal tradicional

Un gran ejercicio de abdomen
Un gran ejercicio de abdomen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crunch tradicional constituye una de las formas más accesibles y practicadas de trabajar la musculatura del abdomen. Consiste en recostar la espalda sobre una superficie plana, flexionar las rodillas y elevar el torso aprovechando únicamente la fuerza del abdomen.

Se recomienda evitar impulso desde el cuello o los hombros para prevenir lesiones. Estudios realizados por instituciones especializadas en ciencias del deporte relacionan este movimiento con la activación focal del recto abdominal, especialmente en principiantes.

Elevaciones de piernas

Así se fortalece el abdomen
Así se fortalece el abdomen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las elevaciones de piernas resultan útiles para fortalecer la parte inferior del abdomen e involucrar también flexores de cadera.

Sobre una colchoneta, se colocan las manos debajo de los glúteos para proteger la zona lumbar, mientras las piernas ascienden juntas hasta formar un ángulo recto con el torso y luego descienden sin tocar el suelo.

En rutinas diseñadas por entrenadores certificados, este ejercicio figura entre los preferidos para incrementar la exigencia sobre el core y mejorar la resistencia muscular.

Beneficios de un abdomen tonificado

(Imágen Ilustrativa Infobae)
(Imágen Ilustrativa Infobae)

Contar con un abdomen fortalecido aporta ventajas que superan la mejora visual. La musculatura central interviene en la estabilización durante diversas actividades físicas y diaria, contribuyendo a una mejor postura y a la prevención de lesiones lumbares.

Al mismo tiempo, una buena condición abdominal suele asociarse con mayor equilibrio y rendimiento deportivo. Entrenadores personales subrayan que un core eficiente favorece movimientos seguros y protege la columna vertebral frente a sobrecargas innecesarias.

La consistencia en la práctica de ejercicios como la plancha, los crunches y las elevaciones de piernas puede incidir positivamente en la salud funcional, brindando soporte a quienes buscan mantener una vida activa y prevenir molestias en la zona baja de la espalda.

Cabe mencionar que es fundamental bajar de peso para que los músculos del abdomen sean notables. Para eliminar la grasa de esa zona sólo hay una vía: menos calorías que tu cuerpo necesita, es decir, hacer dieta.

Temas Relacionados

EjercicioMasa MuscularEntrenamientomexico-noticias

Más Noticias

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de magnitud

Estalla artefacto explosivo en expendio de cerveza en Mazatlán: hay una mujer lesionada

Los primeros informes apuntan a que “pudo tratarse de un artefacto de fabricación casera”

Estalla artefacto explosivo en expendio

Mataron a balazos a Emilia Ortega, abogada y catedrática de la UABC en Tijuana

El asesinato ya fue condenado por instituciones como el Colegio de Abogados del estado

Mataron a balazos a Emilia

Testamento de Fernando del Solar se abre tras 4 años de su muerte, Anna Ferro revela si Ingrid Coronado es heredera

El documento leído en un juzgado incluyó a herederos de distintos ámbitos familiares y aclaró la posición patrimonial de los hijos, padres y su última esposa

Testamento de Fernando del Solar

Así fue el inesperado encuentro entre Christian Martinoli y Saúl Hernández

La foto en la que posaron dos voces que han marcado épocas en la cultura mexicana genera revuelo por lo inusual de la colaboración

Así fue el inesperado encuentro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estalla artefacto explosivo en expendio

Estalla artefacto explosivo en expendio de cerveza en Mazatlán: hay una mujer lesionada

FGR investiga a alcalde de Tijuana por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada

Extraditan a EEUU a hombre acusado de tráfico de metanfetamina y vinculado al Cártel de Sinaloa

Hermana del alcalde suplente de Pisaflores estuvo involucrada en asesinato de Miguel Bahena, confirma titular de Segobh

Plan Michoacán: autoridades destruyeron dos narcocampamentos, aseguraron armas y detuvieron a 7 personas

ENTRETENIMIENTO

Testamento de Fernando del Solar

Testamento de Fernando del Solar se abre tras 4 años de su muerte, Anna Ferro revela si Ingrid Coronado es heredera

Tras orden de restricción, Gustavo Adolfo Infante reta a esposo de Maribel Guardia y lo llama “ratero”

Lola Cortés se niega a ser entrevistada en Ventaneando y Pati Chapoy le responde: “Me da mucha flojera”

Hijo de Paulina Rubio cumple 15 años junto a Colate y lejos de “La Chica Dorada”

Así luce hoy la escuela de Guadalajara donde estudió Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

DEPORTES

Así fue el inesperado encuentro

Así fue el inesperado encuentro entre Christian Martinoli y Saúl Hernández

México vs Paraguay: los mejores memes que dejó la fecha FIFA y el rendimiento de la Selección

Miguel Herrera deja a Costa Rica sin Copa Mundial 2026, el técnico mexicano fue eliminado

Entre abucheos y el grito homofóbico, México pierde ante Paraguay en su preparación para el Mundial 2026

Play -In del Apertura 2025: quiénes serán los árbitros designados para los partidos de Tijuana vs Juárez y Pachuca vs Pumas