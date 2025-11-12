Los 5 mejores ejercicios para incrementar tu masa muscular desde la cómodidad de tu hogar

Ganar masa muscular en casa es un objetivo alcanzable incluso sin equipamiento sofisticado ni grandes cargas debido a que el entrenamiento con el peso corporal y objetos cotidianos permite estimular eficazmente los principales grupos musculares.
Sin duda, esta opción también es ideal para quienes tienen poco tiempo o no quieren pagar una costosa suscripción en un gimnasio.
Es por eso que a continuación te presentamos cinco ejercicios clave que, realizados de forma constante y correcta, facilitan el desarrollo muscular incluso desde la comodidad de tu hogar. Además te damos la sugerencia de como realizarlos dentro de una rutina semanal, para mejores resultados.
Estos son los 5 mejores ejercicios de fuerza que puedes realizar sin salir de casa
Estos son cinco ejercicios ideales para realizar en casa y una breve explicación de la técnica adecuada para realizarlos.
1. Flexiones de brazos (push-ups): Coloca las manos en el suelo, separadas a la altura de los hombros y los pies juntos. Mantén el cuerpo alineado desde la cabeza hasta los talones. Desciende flexionando los codos hasta que el pecho quede cerca del suelo y extiende los brazos para regresar a la posición inicial.
2. Sentadillas (squats): Separa los pies al ancho de los hombros, con la punta ligeramente hacia afuera. Flexiona las rodillas y lleva la cadera hacia atrás como si te sentaras en una silla, manteniendo la espalda recta. Baja hasta que los muslos queden paralelos al suelo y luego sube a la posición inicial.
3. Zancadas (lunges): Ponte de pie y da un paso largo hacia adelante con una pierna. Flexiona ambas rodillas hasta que la trasera casi toque el suelo formando ángulos de 90 grados. Apóyate en el talón delantero para volver a la posición original. Alterna las piernas en cada repetición.
4. Remo invertido bajo mesa: Busca una mesa resistente y acuéstate debajo, tomando el borde con las manos separadas al ancho de los hombros. Mantén el cuerpo recto y tira del pecho hacia la mesa flexionando los codos. Baja con control y repite el movimiento.
5. Fondos de tríceps en silla: Siéntate en el borde de una silla, apoya las manos a los lados y adelanta los pies hasta levantar la cadera del asiento. Flexiona los codos y baja el cuerpo manteniéndolo cerca de la silla, sin encorvar los hombros. Empuja con las manos para regresar a la posición inicial.
Rutina semanal sugerida para aplicar estos ejercicios
Día 1
- Flexiones de brazos: 4 series x 10-15 repeticiones
- Sentadillas: 4 series x 15-20 repeticiones
- Fondos de tríceps en silla: 3 series x 10-12 repeticiones
Día 2
- Zancadas: 4 series x 10-12 repeticiones por pierna
- Remo invertido bajo mesa: 4 series x 8-12 repeticiones
- Flexiones de brazos (variante): 3 series x 8-10 repeticiones
Día 3
- Descanso o actividad suave (caminar, estiramientos)
Día 4
- Repetir Día 1
Día 5
- Repetir Día 2
Día 6
- Descanso
Día 7
- Opcional: rutina completa con menor volumen (2 series por ejercicio)
Algunos consejos adicionales:
- Si los ejercicios resultan fáciles, aumenta el número de repeticiones, añade una serie extra, reduce el descanso entre series o utiliza variantes más exigentes.
- Descansa entre 60 y 90 segundos entre cada serie.
- Mantén una técnica correcta en cada repetición para maximizar el trabajo muscular y evitar lesiones.
- Antes de comenzar la rutina, realiza 5-10 minutos de calentamiento (movilidad articular, saltos suaves, etc.).
- Complementa el entrenamiento con una alimentación rica en proteínas y calorías, adecuada para tu objetivo de aumento de masa muscular.