¿Es malo tomar agua de jamaica todos los días?

La jamaica es una planta llamada científicamente Hibiscus sabdariffa. Sus flores secas se utilizan principalmente para preparar infusiones y bebidas, populares en México y en otras regiones de América, África y Asia.
El agua de jamaica, conocida por su color rojo intenso y sabor ácido, se elabora al hervir o remojar las flores en agua y puede servirse fría o caliente.
Además de su uso en bebidas, la jamaica se incorpora en ensaladas, salsas y algunos platillos regionales.
Sus propiedades incluyen el aporte de antioxidantes, vitamina C y compuestos fenólicos.
La jamaica ha sido estudiada por sus efectos diuréticos y su posible contribución a la salud cardiovascular aunque consumirla en exceso puede tener efectos adversos.
Cuáles pueden ser los riesgos de consumir agua de jamaica diariamente
Consumir agua de jamaica diariamente, en cantidades moderadas y como parte de una dieta equilibrada, no suele representar riesgos para la mayoría de las personas sanas.
No obstante, especialistas en nutrición y salud han identificado posibles riesgos cuando se realiza un consumo excesivo o en casos particulares:
- Efecto diurético intenso: La jamaica tiene propiedades diuréticas que pueden favorecer la eliminación de líquidos y minerales como potasio y sodio. Un consumo diario elevado podría llevar a deshidratación o desequilibrios de electrolitos, sobre todo en personas con riesgo de deshidratación, insuficiencia renal o uso de medicamentos diuréticos.
- Interacción con medicamentos: Algunas sustancias presentes en la jamaica pueden potenciar el efecto de fármacos antihipertensivos o diuréticos, incrementando el riesgo de hipotensión o pérdida excesiva de minerales.
- Alteraciones en la presión arterial: Por su acción vasodilatadora, un consumo alto y frecuente podría disminuir la presión arterial más allá de los niveles deseados, especialmente en personas con tendencia a la hipotensión o tratados por hipertensión.
- Riesgo en embarazo o lactancia: La evidencia sobre la seguridad del consumo cotidiano de jamaica en mujeres embarazadas o en lactancia es limitada. Algunas investigaciones sugieren evitar su ingesta frecuente en estos periodos.
- Irritación gástrica: En personas sensibles, la acidez de la infusión puede ocasionar molestias digestivas leves, como acidez o malestar estomacal.
- Contenido de azúcar: El agua de jamaica preparada con grandes cantidades de azúcar puede aumentar el riesgo de caries, sobrepeso, hipertensión o diabetes, por lo que se recomienda moderar o eliminar el azúcar agregado.
Las personas con enfermedades crónicas o bajo tratamiento médico deben consultar con un especialista antes de incorporar agua de jamaica de forma rutinaria en su dieta.