El saldo de la violencia en la marcha de la Generación Z: 40 policías hospitalizados y 29 personas detenidas

De los agentes heridos durante la manifestación ninguno presenta lesiones que pongan en riesgo su vida

29 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público y 30 remitidas al juzgado cívico por faltas administrativas. Crédito: Cuartoscuro

La cifra de 60 policías lesionados y 20 civiles atendidos marcó el saldo de las movilizaciones de la llamada Generación Z del pasado sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México, según el informe presentado por Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

De los agentes heridos en las movilizaciones, especificó Vázquez Camacho en su informe presentado este lunes 17 de noviembre, 40 requirieron traslado a hospitales, donde 26 ya recibieron el alta médica y 14 permanecen bajo atención especializada, aunque sus lesiones no ponen en riesgo su vida. Durante su intervención, el titular de la SSC declaró que de este grupo fueron dados de alta 3, por lo que 11 gendarmes permanecen en vigilancia hospitalaria.

Durante la jornada de la Generación Z, las autoridades presentaron a 29 personas ante el Ministerio Público por conductas presuntamente constitutivas de delito, mientras que 30 individuos fueron remitidos al juzgado cívico por faltas administrativas.

40 agentes requirieron hospitalización tras la marcha, de los cuales 11 siguen bajo atención médica especializada. Crédito: Cuartoscuro

El titular de la SSC precisó que, de los 29 presentados ante el Ministerio Público, 10 fueron finalmente derivados al juzgado cívico y un menor de edad fue canalizado al Sistema de Justicia para Adolescentes

Vázquez Camacho subrayó que la SSC mantiene coordinación con las instancias de atención a víctimas del gobierno capitalino y con organismos de derechos humanos para garantizar la adecuada atención de cada caso.

Igualmente, el titular de la SSC informó que se encuentran en proceso de identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito durante la manifestación de la Generación Z, incluidas las agresiones contra policías, y que ya se han iniciado las carpetas de investigación correspondientes en colaboración con la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Clara Brugada afirmó que la marcha de la Generación Z buscaba golpear a la 4T

Clara Brugada, jefa de Gobierno, atribuyó la convocatoria de la marcha de la Generación Z a grupos de oposición política. CRÉDITO: Jesus Áviles

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, atribuyó la convocatoria de la marcha de la Generación Z a grupos de oposición, señalando que el objetivo era golpear a la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, Brugada explicó que la convocatoria se difundió días antes tanto en redes sociales como mediante llamadas abiertas de los organizadores. Según la mandataria, la movilización transcurrió en su mayor parte sin incidentes ni actos vandálicos, bajo la observación de la Comisión de Derechos Humanos durante el recorrido inicial.

La jefa de Gobierno identificó dos objetivos principales en la estrategia de los organizadores: demostrar la existencia de un movimiento de oposición a la Cuarta Transformación y posicionar la idea de que el gobierno capitalino respondió con represión a los jóvenes de la Generación Z.

La mandataria capitalina denunció que actores de oposición promovieron una narrativa falsa en redes sociales. Crédito: Cuartoscuro

Brugada también acusó a actores de oposición de incitar abiertamente a la participación violenta en la marcha a través de mensajes y publicaciones en redes sociales.

“Si lo hicieron abiertamente entonces, hay responsabilidades, ellos ahorita están dedicados a correr una narrativa falsa... a promover en redes sociales una versión distinta de los hechos, pero tienen una responsabilidad política de lo que está sucediendo”, declaró la jefa de Gobierno.

