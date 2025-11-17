México

Sheinbaum solicita investigar la supuesta presencia de crimen organizado en la marcha de Generación Z

Tras amenazas y ataques violentos, la mandataria señaló que se analizarían los hechos, pues no pueden haber suposiciones o conjeturas

Guardar
La mandataria informó que los
La mandataria informó que los hechos violentos se investigarán y se invitará a la marcha pacífica. (Europa Press)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó se investigue la supuesta presencia del crimen organizado durante la marcha de la autodenominada Generación Z.

Además, dijo que se investigarán los hechos violentos ocurridos durante la manifestación y destacó que tras amenazas registradas en video y ataques violentos, se analizará si hubo presencia de miembros del crimen organizado.

***Información en desarrollo***

SheinbaumGeneración ZMarchamexico-noticias

