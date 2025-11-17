Gobierno de la CDMX reporta 77 denuncias por lesiones a elementos de SCC durante marcha de la Generación Z

Crédito: Cuartoscuro

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Lujan, informó que derivado de las graves lesiones presentadas por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 29 personas fueron remitidas a las autoridades del Ministerio Público para determinar su situación jurídica ante los hechos violentos presentados en la marcha de la Generación Z, llevada a cabo el pasado 15 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la FGJCDMX inició diversas carpetas de investigación para dar seguimiento a las demandas presentadas por 77 policías y 4 civiles involucrados en la marcha.

“La FGJCDMX informa que se iniciaron diversas carpetas de investigación a partir de denuncias principalmente por delitos de lesiones, robo y daño a propiedad, así como remisiones realizadas por elementos de la SSC.

“Los incidentes incluyen agresiones contra 84 policías y 4 personas manifestantes así como robo y daños a establecimientos y un vehículo”, informó la funcionaria.

Según la FGJCDMX, las lesiones presentadas por los elementos de seguridad no están tipificadas como delitos sino que son conductas que constituyen a faltas cívicas, por ende, las personas bajo investigación fueron emitidas a las instituciones correspondientes.

La bancada de Morena, PT y PVEM rechaza enérgicamente los hechos violentos ocurridos durante la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México. (CUARTOSCURO)

Asimismo, las autoridades indicaron que la FGJCDMX continuará investigando en base a la videovigilancia de la capital, además de trabajar coordinadamente con las instituciones de seguridad.

“Además, las personas están remitidas bajo las acusaciones de: tentativa de homicidio, resistencia de particulares y robo, y en los demás casos por lesiones en distintos grados.

“Adicionalmente informamos que además de los 7 policías cuyos casos derivaron en personas detenidas, se han recibido denuncias por lesiones de otros 77 elementos de la SSC, asimismo se han recibido denuncias de 4 ciudadanos que señalan haber sido agredidos durante la marcha”, finalizó Bertha Alcalde.

Policía de CDMX detalló el paso a paso para repeler agresiones en marcha de la Generación Z

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó las estrategias de seguridad que la SSC realizó el pasado 15 de noviembre durante la marcha de la Generación Z. Además, detalló el modus operandi de los grupos de choque que hicieron acto de presencia en la explanada del Zócalo capitalino para incitar violencia entre los asistentes.

Crédito: Redes Sociales - Cuartoscuro

De acuerdo con el funcionario, la marcha comenzó de manera pacífica a pesar de la difusión de publicaciones en redes sociales que recreaban escenarios delictivos generados por inteligencia artificial que invitaban a hacer destrozos en la capital del país e incluso invadir y destruir salas del Palacio Nacional.

Según el titular de la SSC, al momento de la manifestación, al menos 800 elementos de seguridad resguardaban Palacio Nacional, equipados únicamente con escudos de acrílico, casco, rodilleras y coderas, así como extintores para evitar incendios o accidentes.