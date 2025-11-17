Sheinbaum aseguró que la marcha de la Generación Z buscaba la confrontación y no llegar a Palacio Nacional

La mandataria aseguró que quienes convocaron a la movilización buscaban confrontación. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se posicionó frente a la marcha de la Generación Z, la cual ocurrió el pasado 15 de noviembre.

De acuerdo con la mandataria, “el objetivo no era llegar a palacio”, sino generar confrontamiento con las autoridades, pues iban preparados con esmeriles y ganzúas para derribar la valla de contención que se había puesto “para evitar la confrontación”.

La mandataria explicó que la mayoría de los asistentes eran adultos, no jóvenes. También compartió que habían rostros conocidos que participaron en “la marea rosa” pero mencionó que lo que llamó la atención la presencia del conocido bloque negro.

Sheinbaum sobre la marcha de la Generación Z

La mandataria señaló que buscaron agresiones para provocar y generar imágenes que reflejen esta idea de represión. (Europa Press)

“Hay una escena muy fuerte pero creo que vale la pena mostrarla. Son policías de la ciudad y el objetivo que se ve, no era ni siquiera llegar a Palacio, porque sólo una persona llega una vez que derriban la valla, sino irse contra la policía”, sentenció la mandataria.

“El objetivo era golpearlos para que respondieran, para mostrar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes y no hay represión. Si alguien hizo uso de la fuerza, se tiene que investigar pero repito, ellos no llevan armas, ni siquiera tienen toletes, sólo sus escudos”, explicó Sheinbaum.

“Este grupo muy violento que llega con material para romper la valla, después de una hora de estar jalando la valla, la rompe y ni siquiera llegan a Palacio, sino que se lanzan contra la policía de una forma muy violenta. Los policías resistieron como dos horas a golpes, hay muchos videos en redes, a fuego, levantaron los bloques del zócalo, lo rompieron y lanzaron piedras a los escudos de la policía”.

Después de la movilización, la policía retira a los manifestantes y Sheinbaum señaló que “la propia institución tiene que investigar si hubo algún policía que en estas condiciones rompió con la disciplina”, agregando que posteriormente vino una campaña en redes sociales en la que señalaron a los jóvenes como violentos, a lo que respondió:

“Los jóvenes mexicanos no son violentos y hay que escucharlos, siempre hay que escuchar a los jóvenes. No es un asunto contra la Generación Z, porque en realidad marcharon muy poquitos jóvenes, pero lo que quisieron después levantar en las redes, igual que su campaña de la marcha, es que los jóvenes están contra la transformación y que fueron reprimidos”, sentenció la mandataria.

Por ello, posteriormente cuestionó el hecho de que el grupo se fue contra la policía y el motivo detrás de estas acciones y la campaña en redes sociales que ya tenía muchas cuentas internacionales.

“Cuentas extranjeras de España, Estados Unidos, de Latinoamérica, de muchos países, montando esta narrativa de que en México se reprime a los jóvenes”, concluyó.

Para finalizar, agregó que no se va a caer en provocación“, señalando que nadie quiere violencia. “Las y los mexicanos estamos en contra oporque lo que buscan es estas imágenes de represión y por más compleja que sea la situación no debemos caer en la provocación y mucho menos en la violencia”.

Además, compartió fragmentos de entrevistas en las que miembros de la oposición incitaron a la violencia de manera pública, como lo dijo Jorge Romero en entrevista con Azucena Uresti “lo que nos falta a la oposición, literalmente es la violencia”.

Con esto, la presidenta invitó a los opositores a recurrir a la paz, con propuestas, debate, “altura”, sin recurrir a actos violentos porque eso no ayuda ni al país ni a sí mismo.