Deftones vuelve a México en 2026: lugar, fecha, preventa y todo lo que debes saber

Los originarios de Sacramento, California, vuelven a la capital mexicana, pero ahora en solitario. (IG Deftones)

La Ciudad de México se prepara para recibir a Deftones, una de las bandas más emblemáticas del metal alternativo, que ha anunciado un único concierto en el Palacio de los Deportes.

La noticia ha generado una gran expectativa entre los seguidores del grupo, quienes aún recuerdan la energía de su última presentación en el Corona Capital 2025, donde la agrupación liderada por Chino Moreno dejó una fuerte impresión en el público mexicano.

El evento se realizará en el legendario recinto conocido como el Domo de Cobre, y las entradas estarán disponibles tanto en Ticketmaster como en las taquillas del Palacio de los Deportes. La preventa exclusiva para clientes Banamex será el 21 de noviembre, mientras que la venta general comenzará el 22 de noviembre. Aunque los precios de los boletos aún no se han confirmado, la expectativa por conseguir un lugar en este concierto es alta, dada la relevancia de la banda y el carácter único de la fecha.

La agrupación tardó 8 años en volver a tierras mexicanas, pero regresa con un set list que incluye canciones de su más reciente disco. (IG Deftones)

Regresan con nuevo material

La última visita de Deftones a la capital mexicana fue durante el Corona Capital 2025, donde su actuación en el escenario principal fue recibida con entusiasmo y consolidó su estatus como una de las agrupaciones más influyentes del género. Desde entonces, la demanda por un show en solitario ha ido en aumento, y el anuncio de este concierto ha reavivado la emoción entre los fans, quienes esperan una noche cargada de intensidad y nostalgia.

El Palacio de los Deportes, reconocido por su acústica y capacidad para albergar grandes espectáculos, se presenta como el escenario ideal para una velada de alto voltaje el próximo 29 de marzo del 2026. La promesa de una experiencia inmersiva y la posibilidad de presenciar a Deftones en un formato exclusivo han convertido este concierto en una cita imperdible para los amantes del rock en la región.

De acuerdo con información de Ocesa, la venta general de boletos estará disponible a partir del próximo 21 de noviembre del 2025 a través de Ticketmaster y con tarjetas Banamex, sin embargo, la venta ‘Priority’ se llevará a cabo el 18 de noviembre. Hasta el momento no se han revelado los costos.

El Palacio de los Deportes albergará el regreso de esta exitosa banda. (Ocesa)

Con más de treinta años de trayectoria, Deftones ha construido un legado que abarca desde himnos como “Change (In the House of Flies)” y “My Own Summer (Shove It)” hasta la exploración de nuevos sonidos en su más reciente álbum, Private Music. Se espera que el setlist de la noche combine estos clásicos con material actual, ofreciendo un recorrido por las distintas etapas de la banda y satisfaciendo tanto a los seguidores de larga data como a quienes se han sumado en los últimos años.