México

Memes y video reviven el incómodo momento entre Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Grammy

El cantautor olvidó mencionar a su esposa en su discurso de agradecimiento tras recibir la estatuilla por Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi

Guardar
El cantautor olvidó mencionar a
El cantautor olvidó mencionar a su esposa en su discurso de agradecimiento tras recibir la estatuilla por Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi.

Christian Nodal pensó en todo y todos, menos en su esposa Ángela Aguilar, al recibir la estatuilla que lo acreditó como ganador en la categoría a Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi en la pasada entrega de los Latin Grammy.

El descuido del cantautor sonorense dio un nuevo pretexto a detractores de su matrimonio para hacer de Ángela Aguilar un blanco de memes y, recientemente, de videos que se han vuelto virales en TikTok y X —antes Twitter.

Nodal y Ángela fueron los protagonistas de los Latin Grammy

Memes, rumores y un video viral

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración”, expresó Nodal al recibir el galardón.

La ausencia de Ángela Aguilar en su discurso de inmediato capturó la atención de usuarios de redes sociales que seguían la transmisión en vivo. Incluso, la propia cadena de televisión registró el momento en el que Nodal regresa a su asiento, saluda a Pepe Aguilar —nominado en la misma categoría— y la lente se detiene en Ángela Aguilar, cuyo rostro luce inexpresivo.

En diversas plataformas digitales circularon memes que ironizaban sobre el hecho de que, en el pasado, Nodal había incluido en su discurso a sus exparejas, Belinda y Cazzu.

Programas de espectáculos y canales en YouTube dedicaron horas a analizar la expresión de la cantante de regional mexicano y en consignar versiones sobre tensiones entre Nodal y Aguilar esa noche.

Sin embargo, Ángela Aguilar hizo frente a los rumores mediante una historia difundida en Instagram, donde acompañó una fotografía con su esposo y su padre Pepe Aguilar con el siguiente mensaje:

“Solo les puedo decir que mi corazón se llenó al ver a dos de las personas que más quiero compartir una categoría tan grande. No todas tiene la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma”.

Usuarios de TikTok reaccionaron con memes y videos al desaire de Christian Nodal a Ángela Aguilar en la ceremonia de los Grammy 2025. Crédito: @alexander_arias_GT

No obstante, su postura no desmotivó a sus detractores. En horas recientes ha circulado en TikTok un video hecho con Inteligencia Artificial que ironiza sobre el momento.

En el clip, Nodal y Aguilar son interpretados por muppets en la ceremonia de los Latin Grammy. En el discurso, Nodal agradece a la enfermera que asistió en su parto, a la maestra que le enseñó las vocales e incluso a la Luna, ignorando olímpicamente a su esposa.

En un par de días, el video superó los 3,5 millones de reproducciones en la plataforma de videos cortos, donde decenas de personas han elogiado la creatividad del autor, identificado como @alexanderariasGT: “el que editó se merece un Oscar”.

Paralelamente, en otras plataformas difunden memes mientras diversas fuentes periodísticas especulan sobre un posible hastío de parte de Christian Nodal justo cuando Ángela Aguilar habló públicamente sobre el inicio de los preparativos de su boda religiosa, previstas, tentativamente, para el primer semestre de 2026.

Ángela Aguilar, nuevamente blanco de
Ángela Aguilar, nuevamente blanco de memes. (Captura de pantalla, Facebook)
Ángela Aguilar, nuevamente blanco de
Ángela Aguilar, nuevamente blanco de memes. (Captura de pantalla, Facebook)
El discurso de Nodal derivó
El discurso de Nodal derivó en memes contra Ángela Aguilar. (Captura de pantalla, Facebook)

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian NodalLatin Grammy 2025ViralTikTokmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo preparar atole de galleta, una bebida ideal para el frío y las reuniones familiares

Esta preparación puede adaptarse a los gustos de cada persona con cualquier tipo de galleta

Cómo preparar atole de galleta,

Arrojan artefacto explosivo a salón de eventos sociales en Navolato, Sinaloa

Desde el exterior, sujetos armados lanzaron el explosivo hechizo e hirieron aproximadamente a 10 personas

Arrojan artefacto explosivo a salón

Doble certificación en IA sin costo, disponibles en CDMX y en nueve estados

Los cursos de Inteligencia Artificial están dirigidos a jóvenes en ciencia y tecnología, pero el acceso en línea es abierto a todo público interesado

Doble certificación en IA sin

Popocatépetl hoy: volcán registró 3 exhalaciones este 16 de noviembre

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl hoy: volcán registró 3

Cuándo será la noche más oscura de noviembre: conoce el día ideal para observar la Vía Láctea y galaxias como Andrómeda

Este mes presenta una secuencia excepcional de eventos astronómicos para la observación nocturna en México y el hemisferio norte

Cuándo será la noche más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrojan artefacto explosivo a salón

Arrojan artefacto explosivo a salón de eventos sociales en Navolato, Sinaloa

Caen 4 presuntos operadores del CJNG responsables de secuestro y robo tras operativo Buen Fin 2025 en Texcoco, Edomex

Siete muertos en Sinaloa tras jornada violenta con ataques y enfrentamientos

Marina detiene a dos presuntos operadores del CJNG con armas largas, droga y distintivos en Quintana Roo | Video

Autoridades desmantelan ocho laboratorios con 20 mil litros de drogas sintéticas en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mariana Treviño reacciona a demanda

Mariana Treviño reacciona a demanda de Belinda contra Lupillo Rivera por violencia digital

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: quinta eliminación se encuentra entre estos dos granjeros

Quién fue y de qué murió Pancho Rodríguez, director de “Llamando a un ángel”

Cómo votar gratis por Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y cuánto cuestan los paquetes de 3 hasta mil votos

Sofía Villalobos ofrece disculpas tras publicar la falsa muerte del productor Pedro Torres

DEPORTES

Tigres vs Cruz Azul: cuándo

Tigres vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver a la Máquina buscando su primer pase a la final de la Liga MX Femenil

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 16 de noviembre

El entrenador que pasó de casi ser campeón en la Liga MX a ser una de las piezas claves en la victoria de México sobre Argentina

México empata con Uruguay en un duelo estratégico entre Aguirre y Bielsa.

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile