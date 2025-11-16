Memes y video reviven el incómodo momento entre Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Grammy

El cantautor olvidó mencionar a su esposa en su discurso de agradecimiento tras recibir la estatuilla por Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi.

Christian Nodal pensó en todo y todos, menos en su esposa Ángela Aguilar, al recibir la estatuilla que lo acreditó como ganador en la categoría a Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi en la pasada entrega de los Latin Grammy.

El descuido del cantautor sonorense dio un nuevo pretexto a detractores de su matrimonio para hacer de Ángela Aguilar un blanco de memes y, recientemente, de videos que se han vuelto virales en TikTok y X —antes Twitter.

Nodal y Ángela fueron los protagonistas de los Latin Grammy

Memes, rumores y un video viral

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración”, expresó Nodal al recibir el galardón.

La ausencia de Ángela Aguilar en su discurso de inmediato capturó la atención de usuarios de redes sociales que seguían la transmisión en vivo. Incluso, la propia cadena de televisión registró el momento en el que Nodal regresa a su asiento, saluda a Pepe Aguilar —nominado en la misma categoría— y la lente se detiene en Ángela Aguilar, cuyo rostro luce inexpresivo.

En diversas plataformas digitales circularon memes que ironizaban sobre el hecho de que, en el pasado, Nodal había incluido en su discurso a sus exparejas, Belinda y Cazzu.

Programas de espectáculos y canales en YouTube dedicaron horas a analizar la expresión de la cantante de regional mexicano y en consignar versiones sobre tensiones entre Nodal y Aguilar esa noche.

Sin embargo, Ángela Aguilar hizo frente a los rumores mediante una historia difundida en Instagram, donde acompañó una fotografía con su esposo y su padre Pepe Aguilar con el siguiente mensaje:

“Solo les puedo decir que mi corazón se llenó al ver a dos de las personas que más quiero compartir una categoría tan grande. No todas tiene la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma”.

Usuarios de TikTok reaccionaron con memes y videos al desaire de Christian Nodal a Ángela Aguilar en la ceremonia de los Grammy 2025. Crédito: @alexander_arias_GT

No obstante, su postura no desmotivó a sus detractores. En horas recientes ha circulado en TikTok un video hecho con Inteligencia Artificial que ironiza sobre el momento.

En el clip, Nodal y Aguilar son interpretados por muppets en la ceremonia de los Latin Grammy. En el discurso, Nodal agradece a la enfermera que asistió en su parto, a la maestra que le enseñó las vocales e incluso a la Luna, ignorando olímpicamente a su esposa.

En un par de días, el video superó los 3,5 millones de reproducciones en la plataforma de videos cortos, donde decenas de personas han elogiado la creatividad del autor, identificado como @alexanderariasGT: “el que editó se merece un Oscar”.

Paralelamente, en otras plataformas difunden memes mientras diversas fuentes periodísticas especulan sobre un posible hastío de parte de Christian Nodal justo cuando Ángela Aguilar habló públicamente sobre el inicio de los preparativos de su boda religiosa, previstas, tentativamente, para el primer semestre de 2026.

Ángela Aguilar, nuevamente blanco de memes. (Captura de pantalla, Facebook)

El discurso de Nodal derivó en memes contra Ángela Aguilar. (Captura de pantalla, Facebook)