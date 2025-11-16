México

Filtran nombre del quinto eliminado de La Granja VIP hoy domingo 16 de noviembre, según encuestas finales

Los granjeros que están en riesgo de eliminación son Manola Díez, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo

El quinto domingo de expulsión ha llegado a La Granja VIP. Tras una semana intensa y de buena aceptación por el público mexicano, su nueva salida apunta a ser lo más visto no solo de TV Azteca sino de la televisión nacional.

Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 16 de noviembre le dirá adiós a su desafío de ser granjero y enfrentará la realidad con el público.

Las encuestas finales sobre quién, por decisión del público, abandonará La Granja VIP ya arrojan el nombre del habitante a horas de ocurrir y la gran sorpresa indica que la tendencia esta semana aún sigue empatando el resultado final entre un elemento de cada cuarto: granjeros y peones.

Sondeos en amplios grupos en redes sociales, como Facebook y X-antes Twitter-, que fueron los mismos en arrojar previas a casi todas las eliminaciones de la primera, segunda y tercera temporada de La Casa de los Famosos México en Televisa han empezado a dar el nombre de quién podría ser el granjero o peón expulsado de la Gala de Eliminación este domingo 16 de noviembre.

Los granjeros que están en riesgo de eliminación son Manola Díez, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo.

César Doroteo ‘Teo’ sería el cuarto eliminado de La Granja VIP, según encuestas finales

A pesar de uno de os favoritos del público y el representante LGBT+ de la temporada, Teo se perfila para ser el quinto eliminado de La Granja VIP 2025.

Aunque Manola Díez y Eleazar Gómez también van bajos en votos en comparación con lo que lleva Alfredo Adame, el youtuber hasta el momento de publicación de esta nota es el granjero con menos ingreso de votos a su favor.

¿Quién es César Doroteo ‘Teo’?

César Doroteo, conocido como Teo, es un creador de contenido mexicano originario de la Ciudad de México, donde nació el 21 de abril de 1989. Con 36 años, participará en La Granja VIP, un reality show de TV Azteca.

Su reconocimiento comenzó con el canal de YouTube “Pepe y Teo”, fundado en 2011 junto a Ricardo Peralta, ‘Pepe’. Este canal fue pionero en la representación LGBT+ en plataformas digitales mexicanas, abordando noticias, identidad sexual y otros temas relevantes para la comunidad.

A través de “Pepe y Teo”, logró una conexión sólida con su audiencia, fundando el #SoySola Club, una comunidad de seguidores. Además de su trabajo en YouTube, Doroteo ha publicado libros como La estupenda guía para vivir la vida a tu manera, Ni tan sola y Soy sola.

En 2020 presentó su sencillo musical “Bébelo” y se encargó de la producción del show “Toma mi dinerita”, enfocado en el talento drag mexicano. También participó en el programa “La Isla: Desafío Turquía” en 2023.

