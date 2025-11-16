La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: quinta eliminación se encuentra entre estos dos granjeros

El quinto domingo de expulsión ha llegado a La Granja VIP. Tras una semana intensa y de buena aceptación por el público mexicano, su nueva salida apunta a ser lo más visto no solo de TV Azteca sino de la televisión nacional.
De acuerdo con la información que circula en redes sociales, el quinto eliminado del reality show 24/7 podría ser Eleazar Gómez, aunque encuestas recientes sugieren que los candidatos más probables son César Doroteo o Manola Díaz.
La lista filtrada indica que los lugares cuarto y quinto aún están “en consideración”, y la permanencia de César Doroteo tampoco está definida, lo que añade incertidumbre al desarrollo del programa.