México

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad deja 5 muertos y 9 detenidos en El Guasimal, Sinaloa

Los hechos ocurrieron luego de que vecinos del lugar denunciaran un pleito entre civiles armados

El hallazgo de cinco personas fallecidas y la detención de nueve civiles armados marcaron el resultado de un amplio operativo de seguridad desplegado en el poblado El Guasimal, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre un enfrentamiento entre civiles. La intervención, que combinó recursos terrestres y aéreos, permitió además el aseguramiento de un arsenal y vehículos, consolidando una de las acciones más relevantes de las autoridades en la región en las últimas jornadas.

La movilización comenzó cuando el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, recibió el reporte de un enfrentamiento en El Guasimal. Con el apoyo de un helicóptero, los efectivos se trasladaron al sitio señalado, donde desplegaron un operativo coordinado que incluyó la participación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

Durante los reconocimientos iniciales, las autoridades localizaron dos vehículos con las puertas abiertas. En su interior se encontraban cuatro cuerpos armados con armas largas, presuntamente víctimas del enfrentamiento reportado. Al ampliar la inspección en la zona, se halló a una persona más fallecida, sumando un total de cinco civiles muertos en el lugar.

La operación continuó con la detención de nueve civiles armados, quienes fueron asegurados junto a un importante lote de armamento y equipo táctico. El recuento oficial incluyó veintiún armas largas, una ametralladora Minimi calibre 5.56 x 44 mm, una ametralladora Ordinance calibre 7.62 x 51 mm, cuarenta y ocho cargadores calibre 5.56 x 45 mm, ciento seis cargadores calibre 7.62 x 39 mm, un cargador de disco, dieciocho chalecos balísticos con sus respectivas placas, mil ciento cincuenta cartuchos calibre 5.56 x 45 mm y dos mil cincuenta cartuchos calibre 7.62 x 39 mm. Además, se aseguraron tres vehículos, de los cuales dos contaban con blindaje.

De acuerdo a las Secretaría de Seguridad estatal, los detenidos y los objetos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos, así como identificar si los sujetos pertenecen a alguna célula criminal del estado.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad de la población sinaloense, invitando a la ciudadanía a utilizar el número 911 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas.

