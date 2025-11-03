Reportan enfrentamiento armado y operativo en Guasave, Sinaloa; habría al menos 10 muertos

Algunas personas registraron los hechos en video (X/@Eco1_LVM)

Durante el 3 de noviembre fue reportado un enfrentamiento entre agentes de seguridad y civiles amados en Guasave, Sinaloa, además de un operativo en la zona.

En redes sociales fueron compartidos videos que muestran un helicóptero sobrevolando la comunidad de La Brecha. Los primeros informes señalan que hubo un fuerte despliegue de agentes de seguridad.

Los efectivos involucrados en los hechos serían miembros de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal Preventiva, quienes se enfrentaron con civiles armados.

Material audiovisual registrado por habitantes muestra las detonaciones y parte de las actividades de los agentes.

Los hechos violentos fueron registrados en la comunidad de La Brecha. Crédito: X/@ElOjoDeLaGN

“Hay que evitar salir”

El portal Línea Directa rescató las declaraciones de Juan de Dios López Rubio, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable Guasave, quien pidió a los pobladores no exponerse ante la situación

“Tienen que evitar salir, acuérdense que las balas no se ven. No se pongan a grabar los hechos porque pueden salir lesionados. Es muy importante refugiarse hasta que pase la situación. El reporte que nos ha llegado por parte de C4, y lo corroborado por elementos que están ahí cerca de la sindicatura de La Brecha, es que al parecer hay un operativo federal”.

Información compartida por medios locales, la cual no ha sido confirmada, apuntó en un primer momento que podría haber tres muertos por los hechos violentos. Sin embargo, reportes posteriores señalan entre 10 y 13 sujetos neutralizados y quienes al parecer estarían ligados con grupos criminales

