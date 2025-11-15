El noble gesto de algunos manifestantes de la marcha de la Gen Z al solidarizarse con policías tras agresiones

Crédito: Redes Sociales

La tarde de este 15 de noviembre de 2025 las calles del centro de la Ciudad de México se llenaron de miles de manifestantes, la concentración bajo el nombre del movimiento de la Generación Z llegó hasta el Zócalo, sonde hubo diversos encuentros violentos con los policías.

A su llegada, participantes del bloque negro comenzaron a derribar las vallas que protegían a Palacio Nacional, tras estas acciones se toparon con elementos conocidos como “granaderos”, con quienes se confrontaron por casi dos horas, entre golpes, gases y lanzamiento de objetos, la violencia fue escalando.

En redes sociales circula un video donde se puede ver como algunos manifestantes se acercan a los elementos de seguridad, los cuales se concentran en una barrera cubierta con escudos antimotines, la ciudadanía les precisa que sus inconformidades también los incluye a ellos, ya que forman parte del “pueblo”.

Policías sacan sus manos entre los escudos y la estrechan con la ciudadanía, por lo que esta comienza a lanzar una consigna: “Policía escucha esta es tu lucha”.

Sheinbaum se pronuncia por violencia en la marcha de la Gen Z

La presencia del denominado Bloque Negro desencadenó incidentes violentos durante la movilización planeada originalmente como un acto pacífico para los jóvenes de la Generación Z en la Ciudad de México. Desde Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció ante los hechos ocurridos este 15 de noviembre.

Señaló que un sector de quienes acudieron a la protesta “quitó vallas y rompió vidrios”. También subrayó la escasa participación de jóvenes durante la movilización, afirmando: “Dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes”. La mandataria repudió los episodios de violencia registrados.

Sheinbaum Pardo reiteró la política de su gobierno de rechazar toda forma de agresión y expresó: “Si uno no está de acuerdo hay que manifestarse de manera pacífica, nunca utilizar la violencia para cambiar”.

Gobierno de la CDMX “reprueba” violencia durante protesta

El secretario de gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero, lamentó la violencia desatada en el punto de encuentro de los distintos grupos que marcharon este sábado en el Zócalo.

Cravioto aseguró que la convocatoria “era para provocar, para generar afectación a Palacio Nacional, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros reprobamos estos hechos”.

También aseguró que la marcha no fue convocada de manera “espontanea”, dino que se trato de impulsos desde la derecha política del país, “vimos a dirigentes y pocos jóvenes”, justificó la puesta de vallas como forma de contener la violencia que se presentó.