Ángela Aguilar comparte mensaje para Christian Nodal tras supuesto desaire en los Latin Grammy: “No todos tienen la fortuna”

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 13 de noviembre en Las Vegas. (REUTERS: Ronda Churchill // TikTok)

Ángela Aguilar reapareció en redes sociales tras un supuesto desaire de Christian Nodal en los Latin Grammy 2025.

La cantante compartió una fotografía que se tomó con su esposo y su padre, Pepe Aguilar, en la ceremonia de premiación y les dedicó un emotivo mensaje por su nominación en la misma categoría: “Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi”.

“Solo puedo decir que mi corazón se llenó al ver a dos de las personas que más quiero compartir una categoría tan grande. No todos tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma”, comenzó.

(IG: @angela_aguilar_)

La intérprete de regional mexicano resaltó el vínculo familiar que se ha creado entre suegro y yerno.

“La vida me ha dado una familia que se expande en cariño, en talento y en historias que se entrelazan. Agradezco lo que cada uno aporta a mi vida y me llena el alma verlos brillar en sus propios momentos. Verlos cantar... qué privilegio”, continuó.

Por último, Ángela Aguilar felicitó tanto a su padre como su esposo por sus éxitos profesionales y reconoció que ambos son su inspiración para seguir creciendo como cantante en la industria musical.

Christian Nodal ganó gracias a su dico "Quien Y Como Yo?". . REUTERS/Mario Anzuoni

“Felicidades, papá. Felicidades, Christian. A veces ‘orgullosa’ se queda corta para lo que siento por ustedes. Mi familia, la de siempre y la que me regaló, ha sido un ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo”, concluyó.

Las palabras de Ángela Aguilar retumbaron en redes sociales, pues está envuelta en controversia por un supuesto desaire que su esposo habría tenido hacia ella en la ceremonia de premiación.

(Latin Grammy // Univision)

¿Ángela Aguilar se enojó con Christian Nodal tras supuesto desaire en los Latin Grammy?

El intérprete de regional mexicano venció a su suegro en los Latin Grammy 2025 y recibió su séptimo galardón.

Como era de esperarse, subió al escenario para recibir el premio y externó un discurso de agradecimiento a su equipo de trabajo por su colaboración y apoyo.

Lo que más llamó la atención es que no mencionó a su esposa Ángela Aguilar. No porque tuviera que hacerlo, sino porque lo ha hecho con otras exparejas.

La reacción de Ángela Aguilar al triunfo de Nodal sobre Pepe Aguilar. (Instagram: Leonardo Aguilar)

“Al amor de mi vida”, le dijo a su exprometida Belinda, mientras que a Cazzu le declaró: “A mi amor, Julieta. Gracias por regresarme a la vida y hacerme amar los premios”.

La controversia aumentó cuando bajó del escenario, pues según algunos internautas, el rostro de Ángela Aguilar cambió de felicidad a enojo.

Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado al respecto; no obstante, el mensaje que Ángela Aguilar publicó en sus redes sociales dejó entrever que se encuentra bien con su marido.