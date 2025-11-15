México

Ángela Aguilar comparte mensaje para Christian Nodal tras supuesto desaire en los Latin Grammy: “No todos tienen la fortuna”

Internautas señalaron que la cantante se habría molestado con su esposo porque no la mencionó en su discurso de agradecimiento

Guardar
La ceremonia de premiación se
La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 13 de noviembre en Las Vegas. (REUTERS: Ronda Churchill // TikTok)

Ángela Aguilar reapareció en redes sociales tras un supuesto desaire de Christian Nodal en los Latin Grammy 2025.

La cantante compartió una fotografía que se tomó con su esposo y su padre, Pepe Aguilar, en la ceremonia de premiación y les dedicó un emotivo mensaje por su nominación en la misma categoría: “Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi”.

“Solo puedo decir que mi corazón se llenó al ver a dos de las personas que más quiero compartir una categoría tan grande. No todos tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma”, comenzó.

(IG: @angela_aguilar_)
(IG: @angela_aguilar_)

La intérprete de regional mexicano resaltó el vínculo familiar que se ha creado entre suegro y yerno.

“La vida me ha dado una familia que se expande en cariño, en talento y en historias que se entrelazan. Agradezco lo que cada uno aporta a mi vida y me llena el alma verlos brillar en sus propios momentos. Verlos cantar... qué privilegio”, continuó.

Por último, Ángela Aguilar felicitó tanto a su padre como su esposo por sus éxitos profesionales y reconoció que ambos son su inspiración para seguir creciendo como cantante en la industria musical.

Christian Nodal ganó gracias a
Christian Nodal ganó gracias a su dico "Quien Y Como Yo?". . REUTERS/Mario Anzuoni

“Felicidades, papá. Felicidades, Christian. A veces ‘orgullosa’ se queda corta para lo que siento por ustedes. Mi familia, la de siempre y la que me regaló, ha sido un ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo”, concluyó.

Las palabras de Ángela Aguilar retumbaron en redes sociales, pues está envuelta en controversia por un supuesto desaire que su esposo habría tenido hacia ella en la ceremonia de premiación.

(Latin Grammy // Univision)
(Latin Grammy // Univision)

¿Ángela Aguilar se enojó con Christian Nodal tras supuesto desaire en los Latin Grammy?

El intérprete de regional mexicano venció a su suegro en los Latin Grammy 2025 y recibió su séptimo galardón.

Como era de esperarse, subió al escenario para recibir el premio y externó un discurso de agradecimiento a su equipo de trabajo por su colaboración y apoyo.

Lo que más llamó la atención es que no mencionó a su esposa Ángela Aguilar. No porque tuviera que hacerlo, sino porque lo ha hecho con otras exparejas.

La reacción de Ángela Aguilar al triunfo de Nodal sobre Pepe Aguilar. (Instagram: Leonardo Aguilar)

“Al amor de mi vida”, le dijo a su exprometida Belinda, mientras que a Cazzu le declaró: “A mi amor, Julieta. Gracias por regresarme a la vida y hacerme amar los premios”.

La controversia aumentó cuando bajó del escenario, pues según algunos internautas, el rostro de Ángela Aguilar cambió de felicidad a enojo.

Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado al respecto; no obstante, el mensaje que Ángela Aguilar publicó en sus redes sociales dejó entrever que se encuentra bien con su marido.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian NodalPepe AguilarLatin GrammyCazzuBelindamexico-entretenimiento

Más Noticias

Lucerito Mijares: la verdad detrás de las FOTOS donde muestra un radical cambio de look

Las imágenes que sorprendieron a fans y periodistas han desatado una ola de indignación en contra de Maxine Woodside y los colaboradores en su programa

Lucerito Mijares: la verdad detrás

Evita fraudes: Fonacot no dará créditos extraordinarios por el Buen Fin 2025

Aclara que no ofrece ese tipo de préstamos y el financiamiento es seguro, con tasas bajas y pago vía nómina

Evita fraudes: Fonacot no dará

Estas son las excepciones para recibir la prima de antigüedad sin haber cumplido los 15 años de servicio

La prima de antigüedad puede otorgarse incluso sin cumplir 15 años de servicio en situaciones específicas previstas por la Ley Federal del Trabajo

Estas son las excepciones para

Interestellar sinfónico llega a CDMX: precios, sede, fecha y todo lo que debes saber

Te dejamos todos los detalles para que no te lo pierdas

Interestellar sinfónico llega a CDMX:

¿A quién salvó Sergio Mayer Mori y quiénes fueron los nominados en el viernes de ‘Doble Traición’ de La Granja VIP?

La tensión aumenta entre los seguidores del reality con nuevas reglas que obligan a replantear alianzas y estrategias

¿A quién salvó Sergio Mayer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Luis R Conríquez en el

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

Asesinan a Efrén Adame, líder sindical de la CTM en Guerrero

Madres buscadoras localizan 2 cuerpos enterrados en predio de Jalisco, presunto responsable confesó y fue detenido

Tania Valdez Cuellar, alcaldesa de Hidalgo, denuncia amenazas tras ser acusada de presuntos vínculos delictivos

ENTRETENIMIENTO

Interestellar sinfónico llega a CDMX:

Interestellar sinfónico llega a CDMX: precios, sede, fecha y todo lo que debes saber

A toda velocidad y con mucha ternura: los pilotos de la F1 y sus mascotas que les roban protagonismo en la pista

¿A quién salvó Sergio Mayer Mori y quiénes fueron los nominados en el viernes de ‘Doble Traición’ de La Granja VIP?

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Alfredo Adame y César Doroteo son nominados

Así suena la nueva colaboración de Belinda y Sia en “Snowman”, un especial navideño

DEPORTES

NBA hoy: lista completa de

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 15 de noviembre

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: cuándo, dónde y a qué hora ver pelea en vivo por el campeonato de la OMB

La peculiar cábala que inspiró a Luis Gamboa en su doblete ante Argentina Sub-17

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”