México

“Aquí los más funados”: Ángela Aguilar responde a criticas en Los Latin Grammy 2025

La cantante celebró el triunfo de su esposo pese a que él no la mencionó en su discurso

(Latin Grammy // Univision)
(Latin Grammy // Univision)

Christian Nodal, Ángela Aguilar, Pepe Aguilar y otros integrantes de su famosa familia asistieron como invitados especiales a la ceremonia de premiación de los Latin Grammy 2025.

Y es que tanto Nodal como Pepe Aguilar fueron nominados en la misma categoría: “Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi” por sus recientes lanzamientos musicales.

Solo uno resultó ganador y fue nada más que Christian Nodal por su álbum ¿Quién + Cómo Yo?.

La cantante lanzó un polémico comentario en los Latin Grammy

Ángela Aguilar lanza polémico comentario en los Latin Grammy

Previo a la ceremonia de premiación, Ángela Aguilar y su hermano Leonardo desfilaron por la alfombra roja y concedieron una entrevista para Jomari Goyso, donde la cantante lanzó un fuerte comentario en respuesta a las constantes críticas que recibe en redes sociales.

“Aquí los más funados”, dijo entre risas.

Las palabras de Ángela Aguilar desataron carcajadas entre los entrevistadores, quienes comenzaron con la entrevista.

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. (REUTERS/Ronda Churchill)

“¿Qué es lo más divertido de venir a este tipo de premios’“, preguntó una corresponsal de Univision y la cantante respondió: “Ser acompañante es lo que más me gusta porque no estoy nerviosa, Leonardo y yo estamos felices de la vida porque mi papá y mi marido están nominados en la misma categoría”.

Christian Nodal olvida agradecer a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy

El intérprete de regional mexicano subió al escenario para recibir su premio y externó unas palabras de agradecimiento para su red de apoyo y equipo de trabajo.

La pareja desató controversia en
La pareja desató controversia en redes. (REUTERS/Ronda Churchill TPX IMAGES OF THE DAY)

“Muchísimas gracias de todo corazón, mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración. Ah, gracias, significa mucho para mí. Es un orgullo, un honor. Estos dos jóvenes que están por acá, me falta Alex Ramírez, también, a Rebeca, a JP, a JG Music, a Sony Music. Gracias, gracias por siempre tratarme como familia. Los amo muchísimo. Arriba Caborca, Sonora y arriba la raza latina”, dijo.

Lo que más llamó la atención no fue que Nodal le ganó a su suegro, sino que no mencionó a su esposa en su discurso. Esto en contraste con otras veces en que ha ganado y ha agradecido a sus entonces parejas, Belinda y Cazzu.

Ángela Aguilar celebra el triunfo de Christian Nodal

Pese a lo sucedido, la cantante celebró el triunfo de su esposo: “Ganó mi esposo, estoy triste, se quedó en familia. Estábamos entre la espada y la pared, la verdad”.

Ángela AguilarChristian NodalPepe AguilarLatin GrammyBelindaCazzumexico-entretenimiento

