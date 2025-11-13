México

Vasitos mágicos: yogurt cremoso, gelatina brillante y crujiente sorpresa

Delicia fresca con contraste único, crocante dorado, crema suave endulzada y cubos firmes coronados con frutos rojos

Guardar
La receta de vasitos de
La receta de vasitos de yogurt griego con gelatina de fresa y crujiente de galleta ofrece un postre fácil y vistoso para cualquier ocasión. Freepik

La receta de vasitos de yogurt griego con gelatina de fresa y crujiente de galleta es una opción novedosa, deliciosa y muy sencilla de preparar en casa.

Se trata de un postre que combina texturas y sabores en capas bien definidas: una base crocante, una crema suave y ligera, cubos firmes de gelatina y un toque fresco de fruta natural.

Es ideal para quienes buscan un postre rápido, vistoso y con ingredientes fáciles de conseguir. Además, se adapta a diferentes gustos y puede personalizarse con otros sabores de gelatina o variedades de yogurt.

Para elaborar este postre se necesitan ingredientes básicos que se encuentran en cualquier supermercado.

La lista incluye dos tazas de yogurt griego natural, un sobre de gelatina de fresa preparada con menos agua para lograr mayor firmeza, ocho galletas tipo María o Digestive, dos cucharadas de mantequilla derretida, dos cucharadas de miel o jarabe de agave y frutas frescas como fresas, frambuesas o arándanos para decorar.

Los ingredientes principales, como yogurt
Los ingredientes principales, como yogurt griego, galletas María, gelatina de fresa y frutas frescas, se consiguen fácilmente en supermercados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada elemento cumple una función específica: las galletas aportan la textura crujiente, el yogurt la cremosidad, la miel el dulzor equilibrado, la gelatina la frescura y las frutas el contraste natural.

El procedimiento es simple y no requiere horno. Primero se trituran las galletas y se mezclan con la mantequilla derretida para formar la base crocante. Esta mezcla se coloca en el fondo de cuatro vasitos y se presiona ligeramente para que quede compacta.

Después se prepara la capa cremosa mezclando el yogurt griego con la miel, que se coloca sobre la base de galleta. El siguiente paso consiste en preparar la gelatina de fresa con la mitad de agua indicada en el sobre, lo que garantiza una textura más firme.

Una vez cuajada, se corta en cubitos y se coloca encima del yogurt. Finalmente se decora con frutas frescas al gusto, lo que aporta color y un toque ácido que equilibra el dulzor del postre.

Los ingredientes principales, como yogurt
Los ingredientes principales, como yogurt griego, galletas María, gelatina de fresa y frutas frescas, se consiguen fácilmente en supermercados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es un postre ligero, atractivo y versátil. Se puede servir en reuniones familiares, celebraciones o como un detalle especial en cualquier comida.

Además, es una receta que permite variaciones rápidas: se puede sustituir la gelatina de fresa por gelatina de mango, uva o limón, y el yogurt natural por yogurt de coco, vainilla o versiones sin lactosa. También se puede cambiar la miel por jarabe de agave o maple, según las preferencias.

Este postre destaca por su practicidad y por ser una opción saludable en comparación con otros postres más elaborados. El yogurt griego aporta proteínas y una textura cremosa sin exceso de grasa, mientras que las frutas frescas añaden vitaminas y antioxidantes.

La combinación de ingredientes lo convierte en un postre equilibrado y atractivo para quienes buscan recetas fáciles, rápidas y con un toque original. Con esta preparación se logra un postre casero que sorprende por su presentación y sabor, perfecto para quienes desean innovar en la cocina sin complicaciones.

Temas Relacionados

YogurGelatinaPostreNutritivoMielRecetaCocinamexico-noticias

Más Noticias

Mantecadas de avena y manzana: una receta saludable con menos de 10 ingredientes

Elaborar bocados esponjosos y llenos de nutrientes es posible con esta guía fácil, ideal para quienes desean alternativas sin harinas refinadas

Mantecadas de avena y manzana:

Clima en Cancún: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Cancún: conoce el

Buen Fin 2025: opciones para viajar con la cobertura más completa

Mientras los descuentos impulsan las reservas, Assist Card advierte que la salud del viajero debe considerarse una inversión esencial y no un gasto adicional

Buen Fin 2025: opciones para

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul

El estratega argentino salió de manera polémica de la institución cementera

Este es el equipo que

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez protagoniza acalorada discusión con El Patrón la noche de hoy 12 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: la tensión crece previo las nominaciones

La Granja VIP EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 4 extranjeros en CDMX,

Caen 4 extranjeros en CDMX, presuntos integrantes de la célula “Metepec Omoda”, dedicada al robo a casa habitación

Éstas son las alianzas que estableció el grupo “Los Cromo” con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Guardia Nacional asegura armas y drogas en Culiacán: había un Barret calibre .50

Defensa despliega a más de 100 “murciélagos” en 5 municipios violentos de Michoacán

Fiscal de Colima revela que Gabriela Mejía, alcaldesa asesinada, vivía en casa de una persona ligada al crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Mantecadas de avena y manzana:

Mantecadas de avena y manzana: una receta saludable con menos de 10 ingredientes

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez protagoniza acalorada discusión con El Patrón la noche de hoy 12 de noviembre

Meses antes de su separación de Otto Padrón, Angélica Vale dijo que “no pasaba nada” tras un divorcio

Kanye West en la Plaza de Toros México: estos son los exagerados precios de los boletos

Christian Nodal revela temática de su próxima boda religiosa con Ángela Aguilar

DEPORTES

Este es el equipo que

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul

El cartel de ‘Alianzas’ toma forma: AAA anuncia lucha estelar y más

¿Quién será el portero titular en Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier?

La FMF lanza “Somos México”, campaña oficial rumbo al Mundial 2026

“Falsa representación”: Gómez Junco lanza crítica por uso excesivo de naturalizados