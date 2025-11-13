México

“No había libreto”: fan de Ángela Aguilar jura que pagó 700 dólares por conocerla en su concierto de EEUU

La cantante ha sido señalada desde el inicio de su gira

(TikTok)
(TikTok)

Ángela Aguilar continúa su gira Libre corazón por Estados Unidos, donde cientos de seguidores han acudido a verla en vivo y a participar en los meet and greet.

Uno de estos momentos se volvió viral luego del concierto que la cantante ofreció en Dallas, Texas, donde se difundieron varios videos del encuentro entre Ángela y algunos asistentes.

Sin embargo, las imágenes generaron críticas y especulaciones en redes sociales: varios usuarios aseguraban que las interacciones parecían “actuadas” o “forzadas”.

(Captura de pantalla TikTok )
(Captura de pantalla TikTok )

¿Cómo fue el encuentro con el fan que se hizo viral?

Entre los clips más comentados estuvo el de un usuario identificado como El Pollo Dorado (@.el_famoso_cuhbral), quien compartió su experiencia en TikTok. En el video, se observa a Ángela emocionarse al reconocerlo y decirle:

“¡Hola! ¿Tú eres el que hace los TikToks? Gracias por todo tu apoyo”.

A lo que el joven responde que sí y señala: “A ti, por llevar la música... Pues gracias a ti conocí el mariachi y todo esto. Gracias por ser fuerte. Y, pues, por ti estamos aquí”.

Este fue el instante que criticaron en redes. (Tiktok @elytorres_91)

Tras esto, varios internautas aseguraron que se parecía tratarse de un momento ensayado o preparado, generando una ola de comentarios negativos hacia el fan y hacia la cantante.

“Yo pagué mi dinero”: el fan aclara que no fue actuado ni le pagaron

Ante la polémica, El Pollo Dorado decidió responder a las críticas publicando un nuevo video en TikTok donde aclaró que nadie lo llevó ni le pagó por asistir al evento.

“Vamos a hablar de cuánto me pagaron para ir al concierto de Ángela. Ya dejen de inventar cosas. Yo fui, yo pagué mi dinero, pagué arriba de setecientos dólares para ir al concierto y conocerla".

El joven explicó que el momento fue real, y que aunque parecía nervioso, solo estaba emocionado de conocer a su artista favorita.

No había libreto. Uf, solo que yo tenía preparado lo que le iba a decir. El momento que ella dice: ‘Tú eres el que hace TikToks’. Sí. A mí se me borró todo el cerebro, no sabía ni qué decir, estaba tan emocionado".

El joven defendió a la esposa de Nodal. (Tiktok el_famoso_cuhbral)

Además, criticó el odio que ha recibido en redes sociales y defendió su derecho a apoyar a Ángela:

“Yo pagué mi boleto, yo pagué el meet and greet, a mí nadie me dio ni un centavo. En efecto, yo fui el que les dio el dinero, mi dinero. Si yo fui, fue porque me gusta su música, me gusta la personalidad de Ángela. Entonces, yo voy a apoyar a mi artista".

El fan cerró su mensaje con una reflexión dirigida a quienes lo atacaron:

“Creo que entre más le quieran tirar, más va a brillar, porque es lo único que está pasando durante años. Un consejito de vida: vivan y dejen vivir a la gente, disfruten la vida, es lo único que les digo".

