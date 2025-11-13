Cafetería en CDMX se disculpa y despide a empleado por discriminar a adultos mayores: video se vuelve viral

El establecimiento lamentó el incidente y confirmó el despido del responsable luego de críticas en redes.

Un video compartido en redes sociales desató la controversia en la Ciudad de México luego de que un empleado de la cafetería “Ding Dong”, ubicada en la colonia Roma Norte, fuera captado pidiendo a dos adultos mayores que se levantaran de unas bancas colocadas frente al local, argumentando que eran exclusivas para los clientes del establecimiento.

El hecho, registrado el pasado 9 de noviembre, generó una ola de indignación en plataformas como TikTok, X (antes Twitter) e Instagram, donde cientos de usuarios calificaron la acción como un acto de discriminación hacia personas mayores. En cuestión de horas, el clip se viralizó y provocó que internautas exigieran una respuesta inmediata por parte del negocio.

Algunos usuarios expresaron su molestia llamando a boicotear la cafetería, mientras que otros subrayaron la importancia de respetar los espacios públicos y de tratar con dignidad a los adultos mayores, sin importar si consumen o no en el establecimiento.

Comunicado de la cafetería Ding Dong sobre el video viral

Ante la presión social, la administración de Ding Dong Café emitió un comunicado oficial en el que lamentó lo sucedido y reconoció que el comportamiento del empleado fue “inaceptable bajo cualquier circunstancia”. Además, informaron que la persona implicada fue despedida de manera definitiva.

“El hecho no debió ocurrir bajo ningún contexto. Ofrecemos una disculpa pública y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la inclusión y la empatía”, señaló el comunicado difundido en redes oficiales del negocio.

La empresa también adelantó que implementará capacitaciones internas para su personal, con el objetivo de reforzar los valores que promueven como marca y evitar que un incidente similar vuelva a repetirse.

El video desató críticas y obligó al establecimiento a revisar sus políticas internas.

El caso llegó incluso a las autoridades locales. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acudió al sitio y supervisó la situación. A través de sus redes sociales, la funcionaria confirmó que las bancas fueron retiradas del área pública y que la cafetería colaboró con las autoridades para dar solución al conflicto.

“En esta alcaldía no se permitirán actos de abuso ni agresión. Todo debe resolverse con diálogo y respeto”, afirmó Rojo de la Vega, al tiempo que reconoció la disposición del negocio para corregir su error.

Un video viral mostró a un trabajador pidiendo a dos personas mayores que se retiraran de unas bancas frente al local “Ding Dong”. Crédito: Redes Sociales

El caso ha reavivado la conversación sobre el trato digno a las personas mayores y el uso de espacios públicos en zonas comerciales, particularmente en colonias con alta afluencia de visitantes como la Roma Norte.