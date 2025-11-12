Wendy Guevara ventila que Briggitte Bozzo se fracturó las costillas para reducir su cintura y así reaccionó la actriz

Wendy Guevara menciona la luxación de costillas de Briggitte Bozzo y detalla sus propios planes de liposucción (IG)

La reciente revelación sobre la cirugía estética de Briggitte Bozzo ha generado un intenso interés, luego de que Wendy Guevara mencionara públicamente el procedimiento al que se sometió la actriz para modificar su cintura.

La conversación se intensificó cuando la líder de Las Perdidas compartió detalles sobre sus propios planes quirúrgicos y, de manera espontánea, incluyó a Bozzo entre las celebridades que han optado por la luxación de costillas.

La polémica surgió a raíz de que Wendy Guevara, al hablar de sus intenciones de someterse a una liposucción, citó a varias figuras conocidas que ya habían pasado por la luxación de costillas, entre ellas su amiga Paola Suárez y la propia Briggitte Bozzo.

Briggitte Bozzo confirma su procedimiento de luxación de costillas y reducción de busto, motivada por razones estéticas y de salud (Captura de pantalla TikTok @draramburo)

Esta mención llevó al periodista Sebastián Reséndiz, del programa Hoy, a consultar directamente a Bozzo sobre su reacción ante la indiscreción de Wendy.

Lejos de mostrar molestia, Briggitte Bozzo expresó su aprecio por Wendy y confirmó la información: “No importa que Wendy lo haya dicho. Yo adoro a Wendy”, afirmó la actriz, quien además detalló que la conversación sobre el procedimiento había surgido porque Wendy le había manifestado su interés en realizarse esa cirugía.

Bozzo explicó: “Se lo había contado porque ella me dijo que se quería hacer ese procedimiento, le dije que yo tengo el umbral del dolor muy alto, pero sí, me lo hice saliendo de La Casa de los Famosos México”.

La actriz, actualmente pareja de Aarón Mercury en el concurso Las Estrellas bailan en Hoy, relató que la intervención se realizó tras su salida del reality.

La actriz Briggitte Bozzo muestra una cintura de 55 centímetros dos semanas después de su cirugía estética avanzada (Captura de pantalla @briggi_bozzo)

“Siempre he tenido problemas de costillas, también de chiquita, ahorita con el baile se mueven. Yo me hice reducción de busto por mi escoliosis y aparte lo que hicieron fue que me rompieron las costillas para cerrármelas y estar más chiquita”, explicó Bozzo, aportando así contexto médico y personal a su decisión.

En respuesta a la situación, Bozzo envió un mensaje conciliador a Wendy Guevara: “Ay, mi amor, tú hazte lo que quieras, te ves divina. No importa que lo hayas dicho, ya te lo había contado, no era ningún secreto y todos los éxitos del mundo”. De este modo, la actriz dejó claro que no existió conflicto entre ambas por la divulgación de la cirugía.

Por su parte, Wendy Guevara había detallado en días previos al programa Hoy sus propios planes estéticos: “Me voy a hacer la lipo, nada más la lipo y me van a acomodar el busto, me lo van a pegar un poquito, más juntito”. No obstante, fue su comentario sobre la luxación de costillas lo que atrajo la atención:

“Yo me iba a hacer las costillas, la luxación de costillas, donde te las fracturan... lo que se hizo Paola y Briggitte... ¡ay, ya dije! Ay, ¿qué tiene? Briggitte me platicó, no me dijo que no dijera. Saludos a mi Briggitte, ¿no tenía que decir? Es que ella no me dijo que no dijera. Pues ni modo, ahí lo ponen”.

La luxación de costillas en cirugía estética busca modificar la silueta y lograr una cintura más delgada mediante la intervención en costillas flotantes (Créditos: Instagram/@briggi_bozzo)

La decisión de Briggitte Bozzo de someterse a una serie de procedimientos estéticos fue comunicada por la propia actriz a través de sus redes sociales el 17 de febrero.

Según explicó, la motivación no fue únicamente estética, sino también relacionada con su salud. La intervención incluyó una reducción mamaria, una “lipoescultura vaser 360” y la mencionada luxación de costillas, todas realizadas por el cirujano plástico Rigoberto Aramburo.

El Dr. Aramburo, conocido por documentar los resultados de sus cirugías en plataformas digitales, compartió en TikTok e Instagram detalles del proceso de Bozzo. Dos semanas después de la operación, publicó un video junto a la actriz mostrando los avances:

“A su segunda semana de posoperatorio, quiero que observen esta cintura espectacular de 55 centímetros”, explicó el especialista. En el mismo video, Bozzo manifestó su satisfacción con los resultados: “Me he sentido muy bien y he sido muy juiciosa. Estoy progresando bien”.