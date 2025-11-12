Sheinbaum afirma que Javier Duarte está por cumplir su condena: “Mas allá de la sanción moral y ética con la sociedad”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vio con buenos ojos que Javier Duarte, exgobernador del PRI en Veracruz, pueda cumplir su condena por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero | Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo la mañana de este 12 de noviembre estar informada de que el exgobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría salir en libertad después de que cumpliera su condena de 9 años de prisión y el pago de multa de 58 mil pesos por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Si bien la mandataria dio el visto bueno a esta decisión judicial, pero señaló que el expriista tiene una “sanción ética y moral con la sociedad”.

