Adelantan audiencia de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para definir si saldrá de prisión

La audiencia estaba programada para llevarse a cabo el miércoles 12 de noviembre. (WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO)

La audiencia sobre la posible liberación de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, fue adelantada para este martes 11 de noviembre en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México para definir su situación legal, luego de que estuviera programada para el miércoles 12.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae México que la diligencia judicial se lleva a cabo para definir si se le concederá la libertad anticipada luego de que la solicitó por haber cumplido con el 95% de una sentencia de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Ángela Zamorano Herrera, jueza de ejecución de sanciones del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fue quien informó que el exfuncionario solicitó la medida al menos desde diciembre de 2024.

Al exgobernador de Veracruz le restan cinco meses para cumplir la condena de 9 años de prisión que cumplía, por lo que sus abogados expusieron que Duarte cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal al tener más de 3 mil 125 días preso de los 3 mil 285 de su castigo.

Javier Duarte podría ser salir de prisión en abril de 2026 si le niegan la libertad anticipada. (Esteban Biba)

También han afirmado que Duarte participó activamente en programas de reinserción social dentro del penal y que no tiene causas penales pendientes tras haberse anulado o dejado sin efecto procesos en el fuero común y federal, entre los que se encuentra la anulación del proceso por peculado (2023), la no vinculación por desaparición forzada (noviembre 2024) y la prescripción del caso por incumplimiento del deber legal en abril de 2025.

En lo que respecta al fuero federal, Duarte contaba con un orden de aprehensión pendiente por un delito electoral pero no fue ejecutada porque el Gobierno de Guatemala no lo autorizó.

Con esto, el exgobernador de Veracruz ya no cuenta con ningún proceso pendiente y solo espera su libertad, la cual podría conseguir en abril de 2026 aunque no se le otorgue la medida solicitada en la audiencia de este martes.

“Nueve años de no ver a mis hijos”, acusó Duarte

Javier Duarte reapareció en Twitter FOTO: WILLIAM GULARTE /CUARTOSCURO.COM

El lunes 3 de noviembre se llevó a cabo una diligencia en el Reclusorio Norte en la que el exgobernador de Veracruz afirmó ser una persona lista para reinsertarse en la sociedad y en la que acusó llevar nueve años sin ver a sus hijos o familia.

Tras más de ocho horas de audiencia, la jueza de ejecución penal Ángela Zamorano Herrera aceptó revisar las pruebas presentadas a favor y en contra del exgobernador de Veracruz, con lo que se acordó continuar la diligencia esta semana.

Sin embargo, Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte, afirmó que no descarta la posibilidad de que se gire una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por la acusación de mala práctica.