Nuevo audio expone a José Julián, hijo de Julián Figueroa, hablando mal de Maribel Guardia

La cantante reconoció en declaraciones previas haber recibido audios que causaron alarma por la manera en que el menor se expresaba

La cantante reconoció en declaraciones previas haber recibido audios que causaron alarma por la manera en que el menor se expresaba. (IG: @julian_f.f)

Un audio filtrado exhibió el delicado momento en el que presuntamente José Julián, nieto de Maribel Guardia, rechaza a su abuela en una conversación privada con su madre, Imelda Garza Tuñón. El material compartido por el programa Venga La Alegría profundizó en la relación familiar tras la muerte de Julián Figueroa.

La grabación, difundida por el programa Venga la Alegría, presenta una charla cotidiana entre Imelda Garza Tuñón y su hijo José Julián, quien tras ser cuestionado sobre si quería ver a su abuela, respondió de manera negativa y se mostró alterado emocionalmente. El llanto del menor y sus palabras generaron inquietud sobre la relación con Maribel Guardia, figura destacada en la escena artística mexicana y costarricense.

“¿Quién te da de comer? ¿Quién te cuida Quién te ama con toda su alma? ¿Quieres volver a ver a Mimi?”, pregunta Imelda.

No, esa mujer es horrible. Es mala y cruel. No lo creo, no creo que tenga corazón”, declaró Julián.

Ante la reacción de José Julián, se escucha a su madre intervenir de inmediato: “Está bien, mi amor, tranquilo. Nunca vayas a decir eso. Cuando seas grande puedes decidir si quieres o no verla. No lo digas así, ella tiene un corazón”, buscando calmar al niño.

En los audios se escucha a Imelda Tuñón y al niño tener una conversación. (Instagram)

La filtración del audio se sumó a la serie de tensiones surgidas luego del fallecimiento de Julián Figueroa, cuando Maribel Guardia inició un proceso legal en busca de la custodia de su nieto, argumentando preocupación por el ambiente en que vivía el menor. En ese contexto, la actriz reconoció en declaraciones previas haber recibido audios que causaron alarma por la manera en que el menor se expresaba respecto a ella.

La cantante sostuvo: “Han pasado cosas de audios que ella me ha mandado que no les puedo contar, pero ya se notan cosas en el niño. Está alienado y no me voy a dejar manipular”.

Durante el litigio, Guardia pidió comprensión ante la presión mediática: “He hablado demasiado y a ustedes se les va la mano conmigo. Pero hay un límite. Yo tengo un corazón, y esto me duele”.

Maribel Guardia demandó a su nuera, la cantante Imelda Garza Tuñón, por presunto abandono y maltrato infantil; el caso abrió un intenso debate en redes sociales. (maribelguardia / Instagram)

Hasta el momento, la custodia de José Julián quedó bajo responsabilidad de la viuda de Julián Figueroa mientras la comunicadora y actriz aseguró que no ha vuelto a tener contacto con su nieto tras la resolución judicial.

Recientemente otra controversia rodea a Imelda, tras la difusión de un video en el que aparece besándose con un hombre en un bar de la Ciudad de México. El programa Siéntese Quien Pueda dio a conocer las imágenes captadas en el bar ‘33’, donde la joven viuda de Julián Figueroa fue vista junto a un presunto nuevo interés amoroso.

“Yo ya les había comentado que de mi vida privada y lo que quiera hacer mientras no afecte a mi hijo y no afecte a mi familia no voy a comentar”, declaró la joven ante los medios de comunicación.

