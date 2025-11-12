México

Helado de chocolate casero: una receta sencilla que solo necesita de 3 ingredientes

Esta preparación combina tradición y modernidad, por lo que es una alternativa deliciosa para quienes buscan postres saludables

El helado de chocolate sin
El helado de chocolate sin azúcar ofrece una alternativa saludable y fácil para los amantes del postre clásico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es ideal para quienes busca disfrutar del clásico sabor a chocolate sin recurrir a azúcares añadidos ni complicaciones. Además, permite recordar los viejos trucos de abuela, aquellos que enseñan que lo simple y bien hecho puede superar cualquier sofisticación.

El helado de chocolate es un clásico que atraviesa generaciones y fronteras, pero en esta nueva versión, la sencillez manda, pues solo se utilizará crema de leche, chocolate sin azúcar y leche condensada sin azúcar.

Sin embargo, está inspirado en recetas contemporáneas que han sido adaptadas para quienes desean algo más liviano, ya que este método evita la cristalización gracias a un batido cuidadoso y un enfriado intermitente, siguiendo lo mejor de la tradición casera.

La receta utiliza solo tres
La receta utiliza solo tres ingredientes principales: crema de leche, chocolate sin azúcar y leche condensada sin azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo hacer un helado de chocolate con solo 3 ingredientes?

El helado casero de chocolate se basa en una técnica sencilla pero precisa, que consta de batir la crema de leche hasta que esté aireada y mezclarla con el chocolate fundido y la leche condensada sin azúcar o un sustituto saludable.

De esa forma, se logra una textura suave y cremosa, absolutamente irresistible. Se puede servir solo, en cucuruchos o acompañarlo con frutas frescas o frutos secos.

Ingredientes y porciones:

1- 400 ml de crema de leche (preferentemente para batir y bien fría).

2- 200 g de chocolate sin azúcar (puede ser semi amargo o amargo).

3- 200 g de leche condensada sin azúcar (o leche condensada light, o 120 g de algún endulzante natural como eritritol, stevia en polvo o pasta de dátiles casera).

El método casero evita la
El método casero evita la cristalización y garantiza una textura suave y cremosa en cada porción.

Preparación:

1- Derretir el chocolate sin azúcar a baño María o en microondas (en intervalos cortos de 20 segundos, revolviendo para evitar que se queme). Dejarlo enfriar a temperatura ambiente.

2- En un bol grande y frío, batir la crema de leche hasta que esté firme y aireada (picos suaves, con cuidado de no cortarla).

3- Incorporar la leche condensada sin azúcar o el endulzante elegido a la crema batida, mezclando con movimientos envolventes para no bajar el aireado.

4- Agregar el chocolate ya frío en forma de hilo sobre la mezcla de crema y mezclar delicadamente hasta obtener una crema homogénea y un color parejo.

5- Vaciar la mezcla en un molde apto para refrigeración, cubrirlo con plástico y llevar al congelador por al menos 6 horas.

6- Retirar el helado del congelador unos 10 minutos antes de servirlo para que tome la textura perfecta.

El helado casero de chocolate
El helado casero de chocolate sin azúcar es ideal para quienes buscan opciones dulces sin azúcares añadidos ni complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta rinde aproximadamente 6 porciones generosas de helado de chocolate y se puede conservar en el congelador hasta por 2 semanas, bien tapado para evitar que tome olores y sabores de otros alimentos.

