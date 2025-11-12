Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 12 de noviembre

Esta competencia combina la agilidad física con la mental. (ExatlonMx)

La tensión en las playas de República Dominicana se intensifica en la novena temporada de Exatlón México, mientras los equipos rojo y azul se disputan la Batalla Colosal, uno de los encuentros más atractivos para los seguidores.

Esta competencia estelar no solo implica puntos vitales en la tabla de rendimiento, sino también la posibilidad de obtener una experiencia fuera del circuito, uno de los premios más esperados por los atletas que buscan romper la rutina y recargar energías para mantener el alto nivel de exigencia física del reality.

A medida que avanza la semana, el desgaste físico pone a prueba la resiliencia de los participantes, quienes han acumulado jornadas extenuantes de máxima intensidad. El equipo rojo, tras varios reveses recientes, sorprendió venciendo en el Duelo de los Enigmas, resultado que marcó un giro en la dinámica de la competencia y elevó las expectativas sobre su desempeño en la Batalla Colosal.

Los fanáticos apuntan a que esta recuperación podría consolidarse, ya que el equipo rojo, pese a todo pronóstico, lograron vencer su racha de mala suerte y se coronarán victoriosos del Duelo de los Enigmas.

Al mismo tiempo, las filas azules enfrentan un momento delicado luego de que su compañero, José Ochoa, asegurara su lugar en el próximo Duelo de Eliminación, una situación que genera presión interna.

Más allá del clásico enfrentamiento rojo-azul, la jornada también destacará la competencia individual femenina, en la que la ganadora accederá a una de las codiciadas medallas, capaces de otorgar una vida extra en los duelos de eliminación. La rivalidad personal tampoco ha estado exenta, ya que tras una victoria, Benjamín del equipo rojo no dudó en desafiar verbalmente a Alejandro, el representante azul, enfatizando su dominio en la pista y avivando la narrativa competitiva.

En cuanto a pronósticos, las voces de los seguidores en redes sociales y foros especializados sugieren una posible victoria para el equipo rojo en la Batalla Colosal.

Los deportistas de Exatlón México se llevan hoy una competencia por la salvación de la semana CRÉDITO: FB/ExatlonMx

Equipo Rojo

Mati Álvarez. Paulette Gallardo. Mario “Mono” Osuna. Karol Rojas. Thaily Suárez. Edna Carrillo. André Raya. Benyamín Saracho. Ella Bucio. Luis Avilés. William. César Villaluz. Mau Wow.

Equipo Azul

Evelyn Guijarro. Koke Guerrero. Ernesto Cázares. Doris del Moral. Paola Peña. Alejandro Aguilar. Alexis Vargas. Katia Gallegos. Adrián Leo. Valeria Carranza José Ochoa. Dana Castro. Vanessa López.

<b>Eliminados de Exatlón México</b>

Alex Sotelo.

Andrea Álvarez.

Aristeo Cázares, sale por lesión.

Karen Núñez.

Antonio Flores.

Michelle Tanori, última eliminada de la competencia.