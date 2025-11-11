México

Explotan tres tanques de gas LP en calles de Mexicali: provoca crisis nerviosa en transeúntes

Las autoridades se encuentran atendiendo la emergencia en la zona

El cuerpo de bomberos acudió
El cuerpo de bomberos acudió a la zona para combatir el fuego.

Alrededor de las 12:20 horas, múltiples medios reportaron la explosión de una pipa de gas en Mexicali, Baja California. Sin embargo, reporteros en la zona de los hechos señalaron que se trató de al menos tres tanques de gas L.P.

La situación ocurrió cuando un automóvil distribuidor de dicho material de la compañía Silza Gas se incendió mientras circulaba sobre la Calzada Héctor Terán Terán y Anáhuac, casi esquina con Calzada Lombardo Toledano de la colonia Televisora, lo que ocasionó que tres de los 25 tanques que llevaba, estallaron.

De acuerdo con información obtenida por reporteros locales, el conductor logró salir a tiempo de la unidad y aunque no se registraron lesionados, fuentes locales afirman que tanto el chofer como algunas personas presentes durante los hechos, fueron atendidos por el cuerpo de bomberos y elementos de la Cruz Roja Mexicana tras presentar crisis nerviosa.

Tres tanques de gas LP explotaron en la ciudad fronteriza (X/ @BereniceDiazG)

Además, medios locales mencionaron que los estallidos causaron la ruptura de ventanas en casas y comercios aledaños a la región del incidente, así como algunos daños a un automóvil que se encontraba cerca de la zona.

De acuerdo con la declaración del Capitán Rubén Osuna, director de Bomberos, el vehículo iba transitando en área pública y según la evidencia, fueron dos o tres los tanques los que estallaron. Al momento de cierre de esta nota, el cuerpo de bomberos y elementos del sector salud se encontraban en la zona analizando qué posición y daño tienen para poder indicar cuántos fueron.

Además, puntualizó que en el vehículo se encontraban alrededor de 25 tanques entre minas de 10 kilos y tanques de 45 kilos. Agregó que están realizando la valoración y que utilizaron más de seis máquinas extintoras en el operativo llevando un plan de ataque grande.

“Tuvimos que movilizar gente, como supervisores para también avisar a las personas que puedan evacuar que de manera preventiva tengan un lugar seguro, declaró para los medios el capitán de los bomberos.

Tanto el chofer como algunas
Tanto el chofer como algunas personas fueron atendidas por crisis nerviosa.

***Información en desarollo***

