Tras pedir paciencia a los usuarios de la Línea 2 del Metro CDMX, Adrián Rubalcava visita obras (X/ @MetroCDMX)

Las obras de modernización en la Línea 2 del Metro CDMX han generado afectaciones entre los usuarios, sobre todo por el polvo y escombro presente en varias estaciones y por retrasos ocasionados en el servicio. Para responder a la molestia de quienes se ven directamente impactados, Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, supervisó los trabajos y solicitó paciencia a quienes dependen diariamente de este sistema.

A través de redes sociales informó que visitó los trabajos de conservación realizados a diferenciales y ejes de los vagones, componentes esenciales del sistema de tracción. Estas acciones forman parte del mantenimiento preventivo y correctivo dirigido específicamente a los trenes modelo NM02, que operan en el trayecto de Tasqueña a Cuatro Caminos en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

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Técnicos especialistas en material rodante del Metro ejecutan labores de mantenimiento cíclico a los ejes de los trenes cada 350 mil kilómetros. Durante estas revisiones, se realiza el ajuste y la verificación del engrasado de los rodamientos, con el objetivo de evitar vibraciones que puedan afectar el desempeño de los trenes. En cada uno de los trenes modelo NM02, se revisan y atienden 24 diferenciales y 12 ejes, trabajos que se llevan a cabo en el taller Tasqueña por personal del propio organismo.

Usuarios transitan por una estación de la Línea 2 del Metro CDMX, donde estructuras temporales y obras de remodelación afectan el paso habitual. (Infobae México)

Adrián Rubalcava pide paciencia a usuarios del Metro CDMX

Las afectaciones en las estaciones de la Línea 2 tienen su origen en los trabajos integrales de remodelación y mantenimiento que realiza el Metro CDMX. Estas acciones, ejecutadas durante el servicio, buscan asegurar el funcionamiento y la seguridad de los trenes. Por ello, Rubalcava pidió a los usuarios comprensión ante las molestias temporales, ya que la meta es mejorar la movilidad y el resguardo de más de un millón de personas que utilizan la línea cada día.

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Rubalcava Suárez ofreció un mensaje a la población usuaria, donde asumió la responsabilidad por los inconvenientes y expresó empatía con las quejas, especialmente aquellas que se han difundido en redes sociales.

“He visto en redes sociales todos tus reclamos, he visto la molestia que se está generando. Créeme que estoy preocupado por tu sentimiento, entiendo que estás enojado, enojada. El polvo, el calor, el ruido mientras caminas por el andén. Pero es un esfuerzo que he asumido y que asumo la responsabilidad”, manifestó el directivo.

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El titular del STC Metro describió el propósito de estas intervenciones y reiteró su intención de mejorar el funcionamiento del servicio, con beneficios duraderos: “Créeme que de verdad estamos trabajando duro para tener un mejor metro, porque se lo merece México, porque tú te lo mereces. Tenme tantita paciencia va a quedar increíble”, dijo Rubalcava dirigiéndose especialmente a los pasajeros frecuentes.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, reaccionó a las constantes quejas de los usuarios por las obras que se están realizando en varias estaciones, principalmente en la Línea 2 para mejorar su servicio rumbo al Mundial 2026; pidió paciencia a los usuarios y garantizó que las mejoras son en beneficio de todos quienes viajan en la red del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

Motivos y consecuencias de las afectaciones en la Línea 2

Las molestias recientes reportadas por los usuarios tienen relación directa con la intervención a fondo en 16 estaciones de la Línea 2 y en puntos críticos de otras líneas como Bellas Artes y Garibaldi en la Línea 8. El polvo que se acumula en andenes y vagones proviene de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que se ejecutan en los trenes modelo NM02, los cuales circulan entre Tasqueña y Cuatro Caminos.

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El equipo de técnicos especialista en material rodante realiza, cada 350 mil kilómetros recorridos, revisiones y ajustes en los ejes y diferenciales de los trenes, además del engrasado de rodamientos para eliminar vibraciones. Cada tren NM02 incluye 24 diferenciales y 12 ejes, cuyos componentes son revisados en el taller de Tasqueña; esta intervención evidencia la exigencia técnica que requiere el proceso.