México

KATSEYE abre segunda fecha en México pese a críticas por precios altos

Entre las quejas para el grupo de K-pop se encuentra la ausencia de Manon

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Ilustración de cinco mujeres con atuendos coloridos y micrófonos frente a una silueta de audiencia. Debajo hay un mapa circular de un recinto y varios recortes de revista.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

KATSEYE es un grupo femenino de K-pop que visitará México por segunda vez, la gran inflación de sus precios causó muchas críticas, pero se abrió una segunda fecha en el Palacio de los Deportes.

Algunos factores por los que las integrantes fueron criticadas son la posible ausencia de Manon Bannerman —que está en hiatus mientras atiende su salud— y la falta de música nueva respecto a su repertorio en el Teatro Metropólitan en 2025.

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Aún entre comentarios, muchas personas continuaron pidiendo baja de precios, ya que el boleto más barato vale casi 2 mil pesos mientras que el costo regular de esa zona en el Palacio de los Deportes es de entre 600 y 800 pesos —sin cargos—.

(X/@ocesa_kpop)
(X/@ocesa_kpop)

Boletos para KATSEYE sin preventa

Para la segunda fecha de KATSEYE en México no habrá mecanismos para conseguir boletos con alguna tarjeta específica ni con membresía fan.

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La venta general se realizará a través de Ticketmaster el viernes 22 de mayo a las 15:00.

“pinkies up, EYEKONS… debido a la increíble demanda, se ha sumado un segundo show de KATSEYE en México el sábado 28 de Noviembre @katseyeworld Boletos a la venta mañana viernes 22 de Mayo a las 3:00 p.m”, se pudo leer de parte de la cuenta de Ocesa K-pop.

Precios para KATSEYE en CDMX

Estos son los precios para ver a Yoonchae, Sophia, Daniela, Lara y Megan en la gira The WILDWORLD Tour

(X/@ocesa_kpop)
(X/@ocesa_kpop)

Zona Oro

  • $5,208
  • $7,812

Zona Plata

  • $4,811
  • $6,820

Zona B

  • $3,943
  • $4,811
  • $6,820

Zona C

  • $3,199
  • $3,839
  • $4,991

Zona D

  • $2,480
  • $2,926
  • $4,948

Zona E

  •  $1,711
  • $1,968

Quiénes son KATSEYE

Katseye es un grupo femenino internacional de pop formado por HYBE Corporation (conocida por BTS) y Geffen Records a través del reality show The Debut: Dream Academy, transmitido en 2023.

El grupo debutó oficialmente el 28 de junio de 2024 con el sencillo “Debut” y lanzó su primer EP “SIS (Soft is Strong)” en agosto del mismo año.

Las integrantes de Katseye son:

  1. Sophia Laforteza (líder, de origen filipino-estadounidense)
  2. Manon Bannerman (Suiza, raíces ghanesas y suizo-italianas)
  3. Daniela Avanzini (Estados Unidos, raíces venezolanas y cubanas)
  4. Lara Raj (Estados Unidos, ascendencia india)
  5. Megan Skiendiel (Estados Unidos, ascendencia china, singapurense y estadounidense)
  6. Yoonchae Jeung (Corea del Sur, la más joven del grupo)

El grupo tiene una propuesta global y multicultural, con integrantes de distintos países y culturas, buscando fusionar el sistema idol coreano con la esencia occidental.

Katseye ganó notoriedad por su documental en Netflix que narra su formación y primeros pasos en la industria.

Actualmente, Katseye es considerado uno de los proyectos más ambiciosos de la industria del pop, logrando éxito tanto en Asia como en Estados Unidos y Europa.

Han sido nominadas a premios como los Billboard y los Grammy, y cuentan con una base de fans internacional llamada “Eyekons”.

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