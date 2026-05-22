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Ariadna Montiel se reúne con Saúl Monreal en medio de disputa por candidatura en Zacatecas

La presidenta de Morena comunicó que el partido continuará trabajando desde las comunidades

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La presidenta de Morena comunicó que el partido continuará trabajando desde las comunidades
El diálogo entre Ariadna Montiel y Saúl Monreal apunta al fortalecimiento del movimiento de Morena en Zacatecas. Crédito: X/@A_MontielR

Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, informó este 21 de mayo que se reunió con el senador Saúl Monreal Ávila para dialogar sobre “los retos y el fortalecimiento del movimiento en Zacatecas, según publicó en X.

En el mismo mensaje, Montiel señaló que el partido continuará organizándonos desde el territorio, con unidad y cercanía al pueblo”.

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Ariadna Montiel descarta candidatura de Saúl Monreal para Zacatecas en el 2027

Ariadna Montiel, presidenta de Morena, confirma que Saúl Monreal no podrá ser candidato a la gubernatura de Zacatecas en 2027 por regla interna del partido. (Foto: X/@PartidoMorenaMx)
Ariadna Montiel, presidenta de Morena, confirma que Saúl Monreal no podrá ser candidato a la gubernatura de Zacatecas en 2027 por regla interna del partido. (Foto: X/@PartidoMorenaMx)

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, descartó a Saúl Monreal como candidato a la gubernatura de Zacatecas en 2027 y adelantó que buscará un acuerdo con el senador, porque las reglas internas del partido impiden que familiares transmitan el poder de un cargo público a otro, según dijo la dirigente el pasado 18 de mayo en conferencia de prensa.

Este punto no se limita a Zacatecas. Montiel sostuvo que aplicará el mismo criterio en las entidades que renovarán gubernatura en 2027, entre ellas Chihuahua, y afirmó que su tarea será preservar la unidad del movimiento, según sus declaraciones en esa conferencia.

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Saúl Monreal ha expresado en varias ocasiones su intención de competir por el gobierno de Zacatecas. Su aspiración abre un frente interno porque su hermano David Monreal Ávila gobierna actualmente el estado y otro de sus hermanos, Ricardo Monreal Ávila, coordina la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Morena aplica una regla interna contra la transmisión familiar del poder

Saúl Monreal mantiene su aspiración a la gubernatura de Zacatecas a pesar de la restricción pública impuesta por la dirigencia nacional de su partido. (Crédito: X | @Saul_MonrealA)
Saúl Monreal mantiene su aspiración a la gubernatura de Zacatecas a pesar de la restricción pública impuesta por la dirigencia nacional de su partido. (Crédito: X | @Saul_MonrealA)

Montiel fijó la postura del partido con una frase directa: “Lo que tiene que quedar claro es que nosotros no vamos a ser parte del nepotismo que fue característica del PRI, esas son las reglas.

La dirigente añadió que la norma no se diseñó para un solo caso. “Se ha dicho con mucha claridad que no podrán participar en Morena familiares que digamos, quieran transmitir el poder de un cargo que se tiene a otro. Entonces eso en Morena no va a pasar, dijo Montiel.

Ariadna Montiel mantuvo abierto el canal de diálogo, pero no la posibilidad de modificar el criterio. “Yo en los próximos días voy a platicar con Saúl... estoy segura que Saúl, que es un compañero que viene en nuestro movimiento desde hace muchos años, vamos a encontrar un diálogo que ayude al movimiento”, afirmó la morenista.

Después, la presidenta de Morena reforzó el mismo mensaje al reconocer la trayectoria del senador dentro de la llamada Cuarta Transformación. “Yo sé que Saúl es un compañero que sabe el momento que estamos pasando y ha luchado junto con nosotros y vamos a lograr una conciliación, señaló.

La dirigente de Morena acusa a Jorge Romero de encubrir red inmobiliaria

Ariadna Montiel
Ariadna Montiel Reyes acusa a Jorge Romero del PAN de encubrir una red de corrupción inmobiliaria en Ciudad de México. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Ariadna Montiel Reyes acusó el pasado 20 de mayo al dirigente del PAN, Jorge Romero, de encubrir una presunta red de corrupción inmobiliaria en gestiones anteriores en la Ciudad de México, al señalar que integrantes de ese partido permitieron la operación del llamado cártel inmobiliario, con afectaciones a miles de familias.

En el mismo mensaje en redes sociales, Montiel rechazó cualquier llamado a la intervención extranjera en asuntos internos” y sostuvo que la cooperación internacional solo debe darse bajo principios de soberanía.

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