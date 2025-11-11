México

Pronósticos: dónde ver los números ganadores del Chispazo del 10 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Los resultados de todos los sorteos de Chispazo han sido revelados por la Lotería Nacional, generando una oleada de emoción y entusiasmo entre los aficionados que anhelan haberse convertido en los afortunados ganadores.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para cobrar tu premio. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

11, 16, 18 y 26

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

02, 06, 08 y 10

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo ganar Chispazo?

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para jugar Chispazo tienes que adquirir el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema escogerá para ti los números al azar.

Una urna elegirá las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números deberán coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Filtran lista de eliminados, finalistas y ganador de La Granja VIP

El documento filtrado no solo anticipó la salida con sanción económica de Lolita Cortés, sino que también detalla quiénes ocuparían las posiciones finales

Filtran lista de eliminados, finalistas

Actualización climática en México este 11 de noviembre: previsión detallada por estado

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Actualización climática en México este

Aranceles al azúcar en México: suben hasta 210% a las importaciones

La medida fue adoptada para frenar la sobreoferta, defender los ingresos de productores y fortalecer la industria nacional

Aranceles al azúcar en México:

La Granja VIP: Jawy Méndez reveló al primer nominado de la quinta semana del reality

La tensión se apoderó de la granja tras darse a conocer el “Legado” de Jawy, el cuarto eliminado del reality show

La Granja VIP: Jawy Méndez

“Ya se me hizo normal”: impacta en redes historia de una joven de Uruapan marcada por el asesinato de su papá y cuatro tíos

La youtuber Eva María Beristáin viajó a Uruapan para documentar el malestar social tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo

“Ya se me hizo normal”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿EEUU arrestó a más de

¿EEUU arrestó a más de 600 miembros del Cártel de Sinaloa?: exagente de la DEA cuestiona operativo en Nueva Inglaterra

Cuchillos, martillos y desarmadores: autoridades no logran terminar con los decomisos en el penal de Aguaruto

Golpe al narco: aseguran más de 89 millones de pesos en metanfetamina en Michoacán

Una mentira del Mencho a sus socios y una identidad falsa: así fue como “El Guacho” logró esconderse en EEUU

Plan Michoacán genera sus primeros resultados: detuvieron a 5 presuntos extorsionadores de limoneros

ENTRETENIMIENTO

Filtran lista de eliminados, finalistas

Filtran lista de eliminados, finalistas y ganador de La Granja VIP

La Granja VIP: Jawy Méndez reveló al primer nominado de la quinta semana del reality

¿Por qué Angélica Vale tendría que pagar los gastos de su proceso de divorcio?

Mar Contreras está dispuesta a reembolsar su boleto a quienes la critican tras su debut en ‘Mentiras El Musical’

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 10 de noviembre: quiénes son los finalistas para ser capataz de la semana

DEPORTES

El mensaje que Efraín Juárez

El mensaje que Efraín Juárez dedicó a José Juan Macías tras confirmarse su grave lesión que lo alejará de las canchas

Álvaro Fidalgo jugaría con la Selección Mexicana; en esta fecha sería convocado por Javier Aguirre

Mundial FIFA 2026: más de mil pesos costará el estacionamiento

Perro Bermúdez alista su regreso a TUDN acompañado de estas figuras del periodismo deportivo

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026