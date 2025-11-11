México

Lolita Cortés reaparece en redes tras abandonar La Granja VIP | Video

La actriz habló sobre su salud mental

Guardar
La famosa actriz de teatro
La famosa actriz de teatro musical rompió el aislamiento tras cuatro semanas de competencia. (TV Azteca)

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida en el medio artístico nacional como Lolita Cortés, desató controversia en redes sociales tras abandonar La Granja VIP el pasado domingo 9 de noviembre.

La actriz explicó que necesitaba salir de las instalaciones debido a un problema de salud mental. Y es que padece un trastorno de ansiedad que le ocasiona claustrofobia y ataques de pánico.

Tengo una enfermedad mental que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Es una enfermedad invisible... yo pensé que lo iba a lograr”, declaró entre lágrimas.

Lolita Cortés pidió su salida
Lolita Cortés pidió su salida del reality entre lágrimas. (Captura de pantalla YouTube)

Adal Ramones, conductor principal del reality show, le pidió considerar las consecuencias que podrían derivar de su decisión.

Ella se mantuvo firme y abandonó La Granja VIP: “Me tengo que ir, necesito sanar. Esta decisión es para poder continuar en los escenarios”.

Hasta el momento, se desconoce qué consecuencias podría enfrentar la famosa crítica de La Academia; sin embargo, se especula que podría ser acreedora a una multa.

La actriz publicó este video tras abandonar La Granja VIP por una crisis de salud mental TikTok: @soylolacortes

Lolita Cortés reaparece en redes

Tras el escándalo que se desató, Lolita Cortés reapareció en sus redes sociales y compartió un fragmento de la entrevista que le concedió a Yordi Rosado en 2021, donde explicó cómo sufre un ataque de pánico.

“Yo te puedo decir que en un trastorno, o sea, si yo tengo un ataque de pánico ahorita, para mí significa que estoy muriendo. Mi miedo es la muerte. No sé si ustedes se han enfrentado estando en un avión, estando que se mueve mucho y tienes miedo de morir y viene un vacío... yo lo puedo vivir, me puede durar cinco horas", declaró.

En aquella ocasión, la actriz también pidió comprensión y empatía.

Lola Cortés permaneció 1 mes
Lola Cortés permaneció 1 mes en el reality. (La Granja VIP, X)

“Por favor, sean condescendientes, porque yo te puedo ver así y yo no sé qué traes adentro. Entonces ustedes me pueden ver arreglada, me pueden ver que hoy alacié el cabello, que no se me ve la peca o se me alcanza a ver un poco, pero ustedes no saben lo que pueda traer por dentro”, comentó.

Hasta el momento, Lolita Cortés no ha compartido una actualización sobre su estado de salud, pero aseguró que buscaría ayuda profesional y se sabe que se reunió con sus hijos en cuanto salió de La Granja VIP.

Temas Relacionados

La Granja VIPTV AztecaTrastorno de AnsiedadSalud MentalEn Vivomexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Cuándo entran en vigor las nuevas fotomultas y sanciones para automovilistas en Edomex?

Se ajusta el Reglamento de Tránsito para fortalecer la seguridad vial sin aumentar multas

¿Cuándo entran en vigor las

La Granja VIP en vivo hoy martes 11 de noviembre: Eleazar Gómez es nominado y Sergio Mayer Mori es sancionado

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

El principal indicador de la BMV inicia la jornada este 10 de noviembre con baja de 0,45%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal indicador de la

Guerrero registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guerrero registra sismo de 4.0

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 11 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué se sabe de la

Qué se sabe de la fortuna y los bienes de ‘Don Neto’, exlíder del Cártel de Guadalajara

Quién es Édgar, hermano de Emma Coronel y cuñado de El Chapo, que busca salir anticipadamente de prisión

Desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán: caso apunta a ‘El 40’, jefe de plaza de Los Chapitos

¿EEUU arrestó a más de 600 miembros del Cártel de Sinaloa?: exagente de la DEA cuestiona operativo en Nueva Inglaterra

Cuchillos, martillos y desarmadores: autoridades no logran terminar con los decomisos en el penal de Aguaruto

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy martes 11 de noviembre: Eleazar Gómez es nominado y Sergio Mayer Mori es sancionado

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

“No se trató de un atentado”: Vanessa Guzmán confirma que balearon su casa en EEUU

Embajada de México en Tailandia mantiene el silencio tras presunto arresto a miembros de la delegación en Miss Universo

“Iban a resolver sin la corte”: Ceriani destapa que Otto Padrón habría roto acuerdo con Angélica Vale sobre divorcio

DEPORTES

El mensaje que Efraín Juárez

El mensaje que Efraín Juárez dedicó a José Juan Macías tras confirmarse su grave lesión que lo alejará de las canchas

Álvaro Fidalgo jugaría con la Selección Mexicana; en esta fecha sería convocado por Javier Aguirre

Mundial FIFA 2026: más de mil pesos costará el estacionamiento

Perro Bermúdez alista su regreso a TUDN acompañado de estas figuras del periodismo deportivo

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026