Lolita Cortés reaparece en redes tras abandonar La Granja VIP | Video

La famosa actriz de teatro musical rompió el aislamiento tras cuatro semanas de competencia. (TV Azteca)

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida en el medio artístico nacional como Lolita Cortés, desató controversia en redes sociales tras abandonar La Granja VIP el pasado domingo 9 de noviembre.

La actriz explicó que necesitaba salir de las instalaciones debido a un problema de salud mental. Y es que padece un trastorno de ansiedad que le ocasiona claustrofobia y ataques de pánico.

“Tengo una enfermedad mental que me lleva a la claustrofobia y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero nombrar. Es una enfermedad invisible... yo pensé que lo iba a lograr”, declaró entre lágrimas.

Lolita Cortés pidió su salida del reality entre lágrimas. (Captura de pantalla YouTube)

Adal Ramones, conductor principal del reality show, le pidió considerar las consecuencias que podrían derivar de su decisión.

Ella se mantuvo firme y abandonó La Granja VIP: “Me tengo que ir, necesito sanar. Esta decisión es para poder continuar en los escenarios”.

Hasta el momento, se desconoce qué consecuencias podría enfrentar la famosa crítica de La Academia; sin embargo, se especula que podría ser acreedora a una multa.

La actriz publicó este video tras abandonar La Granja VIP por una crisis de salud mental TikTok: @soylolacortes

Lolita Cortés reaparece en redes

Tras el escándalo que se desató, Lolita Cortés reapareció en sus redes sociales y compartió un fragmento de la entrevista que le concedió a Yordi Rosado en 2021, donde explicó cómo sufre un ataque de pánico.

“Yo te puedo decir que en un trastorno, o sea, si yo tengo un ataque de pánico ahorita, para mí significa que estoy muriendo. Mi miedo es la muerte. No sé si ustedes se han enfrentado estando en un avión, estando que se mueve mucho y tienes miedo de morir y viene un vacío... yo lo puedo vivir, me puede durar cinco horas", declaró.

En aquella ocasión, la actriz también pidió comprensión y empatía.

Lola Cortés permaneció 1 mes en el reality. (La Granja VIP, X)

“Por favor, sean condescendientes, porque yo te puedo ver así y yo no sé qué traes adentro. Entonces ustedes me pueden ver arreglada, me pueden ver que hoy alacié el cabello, que no se me ve la peca o se me alcanza a ver un poco, pero ustedes no saben lo que pueda traer por dentro”, comentó.

Hasta el momento, Lolita Cortés no ha compartido una actualización sobre su estado de salud, pero aseguró que buscaría ayuda profesional y se sabe que se reunió con sus hijos en cuanto salió de La Granja VIP.