Jolette pide respeto para Lolita Cortés tras críticas por abandonar La Granja VIP: “No podemos seguir juzgando”

La 'Juez de Hierro' abandonó La Granja VIP por problemas de salud mental. (TV Azteca // La Granja VIP)

La repentina salida de Lolita Cortés de La Granja VIP dividió opiniones en redes sociales; mientras algunos externaron su preocupación por sus problemas de salud mental, otros recordaron las duras críticas que hizo como Juez de Hierro en La Academia.

Tras el escándalo que se desató, Jolette Hernández, exalumna del reality show de canto que sufrió las críticas de Lolita Cortés, compartió su opinión al respecto.

“Jamás me voy a prestar a atacar a una mujer como Lolita que ya la está pasando mal. Si el público es lo que espera, pues que sepan que soy una dama y que empatizo completamente”, declaró para Vaya Vaya.

La actriz abandonó La Granja VIP TikTok: @vayavayatv

La exacadémica explicó que no consume La Granja VIP, por lo que desconoce qué vivió la crítica en el aislamiento; no obstante, empatizó con ella y pidió respeto.

“Si ella estaba sufriendo, si ella tiene un problema de salud mental, qué bueno que pudo salir. Yo le pido a toda la gente que tenga mucho respeto por el tema y por su persona“, continuó.

Asimismo, aseguró que la decisión de Lolita Cortés no le dejó una mala impresión.

No solo Jolette enfrentó las duras críticas de Cortés en La Academia, también otros exalumnos como Yuridia. (Foto: captura de pantalla/Youtube)

“Cada persona es distinta y tiene capacidades diferentes. Y si ella dentro de un reality no lo supo manejar, es algo que merece mi absoluto respeto y no tengo ninguna mala impresión de ella, la verdad”, concluyó.

La cantante no profundizó en detalles, pero respondió a quienes sugirieron que era su momento de ‘tomar venganza’ por las duras críticas que recibió por parte de Lolita Cortés en La Academia.

Lolita Cortés en La Granja VIP (La Granja VIP)

“Yo no voy a decir: ‘Ay, ahora me toca a mí’, jamás en la vida, si alguien esperaba eso de mí, me prestaría a atacarla. Yo no puedo tener una opinión de quién es la versión de Lolita hoy, en el 2025. Yo la conocí durante cinco meses hace veinte años y es lo que ella también conoció de mí. Yo no puedo saber qué persona es hoy que esté atravesando las pérdidas que ha tenido y, si ella no lo pudo resistir, es algo que yo respeto absolutamente y deseo que se sane y se recupere", añadió.

¿Qué pasará con Lolita Cortés tras abandonar La Granja VIP?

La actriz abandonó el reality show de TV Azteca el pasado domingo 9 de noviembre por problemas de salud mental.

(Captura de pantalla)

Antes de salir de las instalaciones, se dio a conocer que posiblemente enfrentará algunas consecuencias legales por no respetar el proceso de eliminación y abandonar el programa.

Hasta el momento, se desconoce en qué consiste, pero se especula que tendrá que pagar una multa.