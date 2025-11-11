México

Jesse Conde, actor de doblaje que da voz al Duende Verde, sufre tres infartos

El “actor milagro” del doblaje informó a sus seguidores que fue atendido de inmediato y actualmente se encuentra estable

Guardar
El legendario actor de doblaje,
El legendario actor de doblaje, Jesse Conde, sacudió la industria al anunciar que había sufrido complicaciones médicas extremas en un periodo de tiempo muy corto. Crédito: X/ @conde_jesse

A principios de noviembre de 2025, el mundo del doblaje se estremeció al conocer que Jesse Conde, uno de los actores más emblemáticos de la industria, había sufrido tres infartos en una sola semana.

El actor ha interpretado a diversos personajes emblemáticos que han marcado la cultura contemporánea, tales como al Duende Verde, en la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi; al Señor Cara de Papa en la saga de Toy Story; y al Emperador Palpatine en múltiples proyectos de la franquicia Star Wars, por lo cual la noticia conmocionó a aquellos que siguen su trabajo.

Con 73 años de edad, Conde enfrentó una situación crítica que puso en riesgo su vida, pero logró sobrevivir gracias a una rápida intervención médica y a la voluntad férrea que siempre lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Jesse Conde informó a través
Jesse Conde informó a través de sus redes que atravesó un episodio complicado de su vida al sufrir tres infartos en la misma semana. Actualmente se encuentra estable. Crédito: Facebook/ Jesse Conde

El propio actor fue quien se hizo cargo de compartir la noticia en sus redes sociales, publicando una fotografía junto a su perro y agradeciendo a Dios por la nueva oportunidad que le ha brindado: “Un método de actuación hasta ahora no ha matado a quien lo practique. Pero sí una adicción a la nicotina por años. Sobre todo si se fuman 50 cigarros diarios. Aunados a un mes de septiembre demasiado estresante: de lunes a viernes grabaciones en distintas compañías de doblaje, cuatro días de convenciones, dos días de clases de doblaje, más una exitosa producción de teatro. 73 años de edad no resistieron, y el resultado fueron tres infartos”, escribió, provocando una ola de reacciones emotivas entre sus seguidores y colegas.

Qué otras complicaciones ha sufrido el actor a lo largo de su vida

Además del reciente incidente, Jesse ha enfrentado otras complicaciones de salud relacionadas con el estrés crónico y el tabaquismo, factores que él mismo reconoció como detonantes de su crisis cardíaca. Ha lidiado con problemas respiratorios derivados de su adicción a la nicotina, una condición que se agravó con el paso de los años y que afectó su capacidad pulmonar. Esta situación, combinada con jornadas laborales intensas y frecuentes viajes para presentaciones, generó un desgaste físico que se acumuló silenciosamente.

Jesse Conde ha presentado diversas
Jesse Conde ha presentado diversas complicaciones de salud a lo largo de su carrera, la mayoría de ellas producto de su adicción a la nicotina. Crédito: X/ @conde_jesse

Según su testimonio, los médicos que lo atendieron le indicaron que su caso es algo excepcional, pero también un ejemplo claro de cómo el cuerpo puede colapsar cuando se ignoran señales de alerta durante mucho tiempo: “Los médicos del hospital en donde fui atendido, me llaman el ‘actor milagro’, porque muy pocas personas normales sobreviven al tercero”.

Tras su recuperación, el actor ha sido sometido a un régimen estricto de vigilancia médica, que incluye monitoreo cardiovascular, terapia respiratoria y cambios drásticos en su estilo de vida. Aunque aún no hay información al respecto de cómo este suceso podría afectar a su carrera, del medio, su entorno ha enfatizado la necesidad de priorizar su salud por encima de cualquier compromiso artístico.

Cómo podría afectar este suceso los proyectos en los que está involucrado

Aunque Conde no ha anunciado oficialmente su retiro, es probable que su participación en nuevos proyectos se vea limitada. Los médicos le han recomendado reposo absoluto y evitar situaciones de alta presión. Esto podría significar la suspensión temporal de grabaciones, la cancelación de eventos presenciales y una reducción significativa en su carga laboral.

Aunque muchos fans esperan que pueda regresar en roles menos demandantes, la industria del doblaje, que lo considera una figura insustituible, podría verse obligada a buscar reemplazos para algunos de sus personajes. Por ejemplo, Smilling Friends, serie de animación para adultos en la que Conde interpreta el personaje de “El jefe”, tuvo que optar por la utilización de otra voz para cubrir su papel en un episodio.

El actor Jesse Conde ha
El actor Jesse Conde ha marcado diversas generaciones con los icónicos personajes que ha interpretado, dejando un legado imborrable en las nuevas generaciones. Crédito: Facebook/ Cultura Con Polakas

Su recuperación se ha convertido en un llamado a valorar la salud en profesiones creativas que muchas veces exigen más de lo que se ve. Mientras el futuro de su carrera permanece incierto, su legado ya está asegurado en la memoria colectiva de quienes crecieron escuchando sus interpretaciones.

Temas Relacionados

Jesse CondeActor de Doblajemexico-entretenimiento

Más Noticias

Exatlón México: quién gana El Duelo de los Enigmas hoy 11 de noviembre

El programa ha generado expectativa en cada semana

Exatlón México: quién gana El

La SEP promete acabar en 2026 con el analfabetismo en México

Mario Delgado reafirmó ante el Senado que el país está a punto de lograr una meta histórica

La SEP promete acabar en

Las películas más populares de Google México que no podrás dejar de ver

Google se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Las películas más populares de

Perro Bermúdez regresa a Televisa para el Mundial 2026; Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen también se unen a TUDN

El regreso de Enrique Bermúdez a la televisión deportiva ha generado expectativa entre la afición

Perro Bermúdez regresa a Televisa

Licencia permanente CDMX: Qué hacer si no tengo actualizados mis datos biométricos y no puedo sacar una cita en línea

Algunas personas que creían tener estos datos actualizados han tenido problemas para realizar su trámite de manera digital

Licencia permanente CDMX: Qué hacer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Panamá asegura 13 toneladas y

Panamá asegura 13 toneladas y media de cocaína con destino a México y Centroamérica: hay 10 detenidos

Dan 15 recomendaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad para Michoacán

Fiscalía de Guanajuato sufre ciberataque: vulneran expedientes y datos confidenciales en 250 GB robados por hackers

Aseguran camiones con más de 9 mdp de mercancía robada en predio de Edomex; hay cinco detenidos

Marina detiene a 22 presuntos delincuentes y asegura armas y droga en operativos del “Plan Colima”

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana El

Exatlón México: quién gana El Duelo de los Enigmas hoy 11 de noviembre

Top 10 Disney+ México: “Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” lidera el ranking de las películas más vistas del momento

Los 10 podcasts más exitosos de Spotify México en este inicio de semana

Joanna Vega-Biestro se despide de su papá días después de que su fallecimiento fuera anunciado en vivo

Ofelia Medina afirma que Rubén Albarrán no quiere ver a su hija ni la mantiene, lo llama a recapacitar: “Él se la pierde”

DEPORTES

Entre convocatorias y lesiones, Pumas

Entre convocatorias y lesiones, Pumas llega al Play-In con 8 ausencias clave

Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez: “Tiene mucho aguante”

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP

Selección de Uruguay presenta su lista de convocados para su partido contra México

¿Sergio Ramos se pierde la Liguilla? Anuncian al jugador de Monterrey como host de los Latin Grammys