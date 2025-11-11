Jesse Conde, actor de doblaje que da voz al Duende Verde, sufre tres infartos

El legendario actor de doblaje, Jesse Conde, sacudió la industria al anunciar que había sufrido complicaciones médicas extremas en un periodo de tiempo muy corto. Crédito: X/ @conde_jesse

A principios de noviembre de 2025, el mundo del doblaje se estremeció al conocer que Jesse Conde, uno de los actores más emblemáticos de la industria, había sufrido tres infartos en una sola semana.

El actor ha interpretado a diversos personajes emblemáticos que han marcado la cultura contemporánea, tales como al Duende Verde, en la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi; al Señor Cara de Papa en la saga de Toy Story; y al Emperador Palpatine en múltiples proyectos de la franquicia Star Wars, por lo cual la noticia conmocionó a aquellos que siguen su trabajo.

Con 73 años de edad, Conde enfrentó una situación crítica que puso en riesgo su vida, pero logró sobrevivir gracias a una rápida intervención médica y a la voluntad férrea que siempre lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Jesse Conde informó a través de sus redes que atravesó un episodio complicado de su vida al sufrir tres infartos en la misma semana. Actualmente se encuentra estable. Crédito: Facebook/ Jesse Conde

El propio actor fue quien se hizo cargo de compartir la noticia en sus redes sociales, publicando una fotografía junto a su perro y agradeciendo a Dios por la nueva oportunidad que le ha brindado: “Un método de actuación hasta ahora no ha matado a quien lo practique. Pero sí una adicción a la nicotina por años. Sobre todo si se fuman 50 cigarros diarios. Aunados a un mes de septiembre demasiado estresante: de lunes a viernes grabaciones en distintas compañías de doblaje, cuatro días de convenciones, dos días de clases de doblaje, más una exitosa producción de teatro. 73 años de edad no resistieron, y el resultado fueron tres infartos”, escribió, provocando una ola de reacciones emotivas entre sus seguidores y colegas.

Qué otras complicaciones ha sufrido el actor a lo largo de su vida

Además del reciente incidente, Jesse ha enfrentado otras complicaciones de salud relacionadas con el estrés crónico y el tabaquismo, factores que él mismo reconoció como detonantes de su crisis cardíaca. Ha lidiado con problemas respiratorios derivados de su adicción a la nicotina, una condición que se agravó con el paso de los años y que afectó su capacidad pulmonar. Esta situación, combinada con jornadas laborales intensas y frecuentes viajes para presentaciones, generó un desgaste físico que se acumuló silenciosamente.

Jesse Conde ha presentado diversas complicaciones de salud a lo largo de su carrera, la mayoría de ellas producto de su adicción a la nicotina. Crédito: X/ @conde_jesse

Según su testimonio, los médicos que lo atendieron le indicaron que su caso es algo excepcional, pero también un ejemplo claro de cómo el cuerpo puede colapsar cuando se ignoran señales de alerta durante mucho tiempo: “Los médicos del hospital en donde fui atendido, me llaman el ‘actor milagro’, porque muy pocas personas normales sobreviven al tercero”.

Tras su recuperación, el actor ha sido sometido a un régimen estricto de vigilancia médica, que incluye monitoreo cardiovascular, terapia respiratoria y cambios drásticos en su estilo de vida. Aunque aún no hay información al respecto de cómo este suceso podría afectar a su carrera, del medio, su entorno ha enfatizado la necesidad de priorizar su salud por encima de cualquier compromiso artístico.

Cómo podría afectar este suceso los proyectos en los que está involucrado

Aunque Conde no ha anunciado oficialmente su retiro, es probable que su participación en nuevos proyectos se vea limitada. Los médicos le han recomendado reposo absoluto y evitar situaciones de alta presión. Esto podría significar la suspensión temporal de grabaciones, la cancelación de eventos presenciales y una reducción significativa en su carga laboral.

Aunque muchos fans esperan que pueda regresar en roles menos demandantes, la industria del doblaje, que lo considera una figura insustituible, podría verse obligada a buscar reemplazos para algunos de sus personajes. Por ejemplo, Smilling Friends, serie de animación para adultos en la que Conde interpreta el personaje de “El jefe”, tuvo que optar por la utilización de otra voz para cubrir su papel en un episodio.

El actor Jesse Conde ha marcado diversas generaciones con los icónicos personajes que ha interpretado, dejando un legado imborrable en las nuevas generaciones. Crédito: Facebook/ Cultura Con Polakas

Su recuperación se ha convertido en un llamado a valorar la salud en profesiones creativas que muchas veces exigen más de lo que se ve. Mientras el futuro de su carrera permanece incierto, su legado ya está asegurado en la memoria colectiva de quienes crecieron escuchando sus interpretaciones.