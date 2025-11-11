Jaime Lozano no quiso a Santiago Homenchenko en Pachuca y hoy es convocado por Uruguay

Santiago Homenchenko fue convocado por primera vez a la Selección Mayor de Uruguay para la Fecha FIFA de noviembre. (Infobae México)

Santiago Homenchenko, mediocampista uruguayo del Querétaro, fue convocado por primera vez a la Selección Mayor de Uruguay para los partidos amistosos de noviembre.

El llamado del técnico Marcelo Bielsa marca un nuevo impulso en la carrera del futbolista, quien se consolidó en la Liga MX tras no ser considerado por Pachuca.

La Selección de Uruguay, ya clasificada al Mundial de 2026, continúa su preparación con una serie de encuentros internacionales.

Este sábado se medirá ante México en el Territorio Santos Modelo de Torreón, donde Homenchenko podría sumar sus primeros minutos bajo las órdenes del “Loco”.

El jugador viajó a Coahuila para unirse a la concentración celeste luego de la eliminación de Querétaro en el Apertura 2025.

El mediocampista de 22 años llegó a los Gallos Blancos en agosto pasado, cedido por Pachuca, club del que salió a petición del entonces técnico Jaime Lozano.

En su primer torneo con Querétaro disputó 13 partidos (todos como titular) y anotó cuatro goles, convirtiéndose en una pieza clave en el esquema de Benjamín Mora.

La confianza de Bielsa y su pasado con Uruguay

Santiago Homenchenko salió de Pachuca tras no entrar en planes de Jaime Lozano. (Instagram / @homenchenko_28)

Bielsa conoce bien a Homenchenko. Durante el Preolímpico de 2024, el estratega argentino lo utilizó como zaguero izquierdo en tres de los cuatro encuentros con la Selección Sub-23.

En una entrevista con ESPN Uruguay en diciembre de ese año, el jugador recordó esa experiencia:

“Si el día de mañana me toca jugar de central, sé que tengo un trabajo hecho ahí porque me preparé muy bien y me enseñaron a jugar de central izquierdo”, expresó el mediocampista.

Formado en Peñarol, Homenchenko también integró el plantel que conquistó la Copa del Mundo Sub-20 en 2023. En ese torneo participó en seis de los siete partidos, incluida la final ante Italia.

Su versatilidad le ha permitido desempeñarse tanto como mediocampista defensivo como defensa central, posición en la que Bielsa vuelve a confiar en él para esta convocatoria.

Presente en la Liga MX y oportunidad con la Celeste

Homenchenko se unió a la concentración de Uruguay tras la eliminación de Querétaro. (Instagram / @homenchenko_28)

Desde su llegada a Querétaro, Homenchenko ha disputado 1,125 minutos en el torneo, con tres amonestaciones y sin expulsiones.

Su regularidad y solidez lo consolidaron como titular indiscutible y le abrieron la puerta para ganarse un lugar en la selección uruguaya.

Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, Bielsa continúa evaluando opciones en defensa, y el futbolista de los Gallos Blancos aparece como una alternativa real para el proceso rumbo a 2026.

La Fecha FIFA será la oportunidad ideal para que Homenchenko confirme su crecimiento y demuestre que está listo para vestir la camiseta de la Celeste en el máximo nivel.