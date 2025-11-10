Pensión del Bienestar 2025: ¿Quiénes cobran 6 mil 200 pesos, hoy lunes 10 de noviembre?

La Secretaría de Bienestar continúa con el operativo nacional de pagos del bimestre noviembre–diciembre 2025

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, avanza con el calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, correspondiente al bimestre noviembre–diciembre 2025.

Este operativo, que comenzó el 3 de noviembre y se extenderá hasta el 27 del mismo mes, tiene como objetivo garantizar una entrega ordenada y segura de los recursos a más de 13 millones de derechohabientes en todo el país.

De acuerdo con el calendario oficial, esta segunda semana de noviembre corresponde el depósito para las y los beneficiarios cuyos apellidos inician con las siguientes letras:

Lunes 10 y martes 11 de noviembre: apellidos que comienzan con la letra G .

Miércoles 12 de noviembre: apellidos que inician con H, I, J o K .

Jueves 13 de noviembre: apellidos que inician con la letra L .

Viernes 14 de noviembre: apellidos que inician con la letra M.

El monto total que reciben las personas adultas mayores es de 6 mil 200 pesos, correspondiente al último bimestre del año. El apoyo se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a módulos ni realizar filas.

Una vez reflejado el depósito, el dinero puede retirarse en cualquier momento en los cajeros del Banco del Bienestar o establecimientos autorizados.

Qué hacer si aún no se refleja el depósito

La Secretaría de Bienestar recomienda a las y los beneficiarios verificar que su tarjeta esté activa y consultar el saldo en cajeros automáticos o mediante la app del Banco del Bienestar.Si el depósito no aparece durante el periodo asignado, se debe acudir al módulo de atención del Banco del Bienestar o comunicarse a la Línea del Bienestar (800 639 4264).

Asimismo, se sugiere mantener actualizados los datos personales y bancarios para evitar contratiempos en futuros operativos.

Un apoyo prioritario para millones de adultos mayores

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, dirigido a quienes tienen 65 años o más.El beneficio busca garantizar un ingreso básico que contribuya a mejorar su calidad de vida y autonomía económica.

De manera simultánea, durante este mes también se dispersan los apoyos de otros programas sociales, como la Pensión para Personas con Discapacidad y el apoyo a Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, con calendarios diferenciados.

El depósito de noviembre–diciembre será el último del año, mientras que el siguiente operativo está previsto para enero de 2026, correspondiente al primer bimestre del nuevo ejercicio fiscal.