Caen 20 presuntos criminales del CJNG en Tabasco: entre ellos 4 policías municipales y “El Toto”, jefe de plaza regional

Jorge Armando “N”, alias El Toto, identificado como jefe de plaza regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (FOTO: X: @OHarfuch)

En un operativo conjunto realizado en el municipio de Jalapa, autoridades federales y estatales detuvieron a 20 personas presuntamente vinculadas con el asesinato de tres mujeres en Macuspana, entre ellas Jorge Armando “N”, alias El Toto, identificado como jefe de plaza regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuatro policías municipales activos.

Durante el operativo, se aseguraron:

17 armas de fuego (13 largas y 4 cortas)

50 cargadores

Mil 688 cartuchos útiles

160 dosis de marihuana

40 dosis de cristal

Equipo táctico

Teléfonos celulares

Armas largas aseguradas por las autoridades. (FOTO: X: @OHarfuch)

Detención del líder criminal vinculado a feminicidios en Macuspana

De acuerdo con las investigaciones, Jorge Armando “N” fue identificado como líder de una célula delictiva responsable de múltiples hechos violentos en la zona centro del estado.

Su ubicación fue posible gracias a labores de inteligencia derivadas del ataque armado ocurrido el 8 de noviembre en la colonia El Castaño del municipio de Macuspana, donde tres mujeres fueron asesinadas a balazos mientras convivían en la vía pública.

Las víctimas fueron identificadas como Daniela Alejandra “E”, de 25 años; Débora Elsa “P”, de 40; y Lourdes “N”, de 23 años. Según videos de seguridad, varios hombres armados descendieron de una camioneta y una motocicleta para disparar directamente contra ellas, sin mediar palabra.

Policías municipales entre los detenidos

Entre los 20 capturados, también se encuentran cuatro elementos activos de la Policía Municipal de Jalapa, quienes, según la investigación, habrían brindado apoyo logístico y operativo al grupo criminal.

19 de las 20 personas detenidas, entre ellos, 4 policías municipales. (FOTO: Especial)

En el lugar también fueron asegurados:

3 vehículos

2 motocicletas

7 chalecos balísticos

7 cascos tácticos

5 básculas grameras

1 cámara de video

Todo lo anterior, presuntamente utilizados para la operación del grupo delictivo.

Coordinación federal y estatal

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención a través de un comunicado conjunto y destacó que el operativo forma parte de la estrategia nacional contra los generadores de violencia.

Armas, droga y equipo táctico asegurado por las autoridades. (FOTO: Especial)

“Continuaremos reforzando las acciones coordinadas para detener a los responsables de los hechos delictivos que afectan a las familias tabasqueñas”, afirmó el titular en su cuenta oficial de X.

Los detenidos fueron informados de sus derechos de ley y junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica.

La acción fue encabezada por la SSPC y contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Más de 50 detenidos por los hechos en Macuspana

Finalmente, el gobernador Javier May Rodríguez informó que en total 51 personas han sido detenidas entre los operativos de Macuspana y Jalapa, todos relacionados con los asesinatos de las tres mujeres.

Vehículos asegurados. (FOTO: Especial)

Las autoridades de seguridad reiteraron su compromiso de mantener la coordinación entre corporaciones federales y estatales para combatir los grupos criminales que operan en el estado y garantizar justicia por los hechos ocurridos.