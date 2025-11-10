México

Así fue el concierto de Kabah en CDMX este fin de semana para celebrar Halloween

El evento musical tuvo lugar el pasado sábado 8 de noviembre, el cual se llevó a cabo con temática de disfraces tanto de los integrantes como del público

Guardar
Kabah ofreció un concierto en
Kabah ofreció un concierto en la Ciudad de México este fin de semana. Foto: Instagram/Kabah_oficial.

El grupo noventero Kabah se presentó este fin de semana en la Ciudad de México para ofrecer un concierto con temática de disfraces para festejar Halloween.

El evento musical tuvo lugar el pasado sábado 8 de noviembre en el salón de espectáculos ‘La Maraka’, ubicado en la capital del país.

A diferencia de otras presentaciones, en esta ocasión los cinco integrantes vigentes pisaron el escenario: Daniela Magún, Apio Quijano; Sergio O’Farril, René Ortiz y Federica Quijano.

Desde hace varios meses, la agrupación de pop anunció el evento musical en este recinto de la Ciudad de México y que se llevaría a cabo con temática de disfraces, por lo que invitó al público fan a que acudiera caracterizado.

Los eventos musicales se llevaron a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. (Crédito: Instagram/@boboproducciones)

Una vez que comenzó el concierto, los cinco integrantes salieron al escenario disfrazados de personajes de películas y series animadas, así como de superhéroes y seres fantasiosos.

Durante el evento musical, la agrupación de pop de la década de los noventas agradeció a sus fans por estar presentes e igual a los que fueron disfrazados para disfrutar el concierto.

Kabah interpretó canciones que los han llevado a la fama que hasta el día de hoy mantienen, como: Casi al final; La vida que va; Mai mai; Te necesito; Antro; La calle de las sirenas, entre otras más.

Los cinco integrantes de Kabah
Los cinco integrantes de Kabah salieron al escenario disfrazados para llevar a cabo su concierto en la CDMX. Foto: Instagram/Kabah_oficial.

El grupo de pop finalizó el concierto poco antes de la medianoche agradeciendo a sus fans por haber estado presentes.

El concierto de Kabah en este salón de espectáculos de la Ciudad de México registró un ‘lleno total’.

Los cinco integrantes vigentes de
Los cinco integrantes vigentes de Kabah pisaron el escenario de este salón de espectáculos de la CDMX. Foto: Instagram/Kabah_oficial.

Cabe destacar que el evento estaba programado para llevarse a cabo el viernes 31 de octubre, pero por razones ajenas a la agrupación y al lugar, se pospuso para el sábado 8 de noviembre, por lo que coincidiría con el día de Halloween.

La agrupación anunció el evento
La agrupación anunció el evento desde principios de año. Foto: Instagram/@kabah_oficial.

Breve historia de Kabah

Kabah es una agrupación musical mexicana formada en 1992, reconocida por su participación en el género del pop y su relevancia en la escena musical de México durante la década de los noventa. El grupo nació en la Ciudad de México y se hizo popular a partir de 1994, cuando lanzó su primer álbum homónimo.

Los integrantes originales de Kabah son María José Loyola AnayaFederica Quijano TapiaSergio O’Farrill GabilondoRené Ortiz MartínezDaniela Magún Morayta y André Quijano Tapia.

El grupo musical se formó
El grupo musical se formó en el año 1992. Foto: Bobo.

Con una propuesta dirigida principalmente al público adolescente, el grupo alcanzó amplia difusión gracias a temas como “La calle de las sirenas,” “Al pasar,” “Vive” y “Antro.”

Durante su trayectoria, Kabah se caracterizó por su estilo colorido y coreografías, así como por sus letras optimistas y ritmos bailables.

El grupo lanzó varios discos a lo largo de los años noventa y dos mil, consolidando su presencia en la radio y la televisión mexicanas.

Temas Relacionados

KabahConciertoConcierto en MéxicoConcierto MéxicoMúsicaPopConciertos en MéxicoConciertos MéxicoLa MarakaCDMXHalloweenmexico-entretenimiento

Más Noticias

Lolita Cortés sorprende al abandonar La Granja VIP, esta fue la razón de su salida

La “Jueza de Hierro” solicitó su salida de manera oficial a Adal Ramones

Lolita Cortés sorprende al abandonar

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro se posiciona como la película más vista en la plataforma

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Top 10 Netflix México: “Frankenstein”

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de

Qué pasa si como piña por la noche

A pesar de sus beneficios es importan conocer el impacto que tiene según el momento del día en que se ingiere

Qué pasa si como piña

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

Ya están definidos algunos enfrentamientos en liguilla, resta conocer quiénes avanzarán a la última ronda del campeonato en el repechaje

Cómo se jugará el Play
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 100 mil pastillas de

Aseguran 100 mil pastillas de fentanilo y detienen a un hombre ligado al Cártel de Sinaloa en EEUU

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

Caen 5 presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán: pertenecen al CJNG

Investigación por homicidio lleva al aseguramiento de bultos con casi media tonelada de metanfetamina en Sonora tras cateo

La fragmentación del narco en México en el siglo XXI: de siete a 150 cárteles en 25 años

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Netflix México: “Frankenstein”

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro se posiciona como la película más vista en la plataforma

Alejandro Sanz agradece a México tras terminar su gira ‘¿Y ahora qué?’ por el país: “Mi mejor regalo”

“Golden” de HUNTR/X continúa a la cabeza del ranking iTunes México: las 10 canciones K-pop que no paran de sonar

La Granja VIP en vivo: Lolita Cortés abandona el programa en plena noche de eliminación

Jorge Medina, ex vocalista de Arrolladora Banda el Limón, recuerda su etapa de alcoholismo: “Meses tomando diario”

DEPORTES

Cómo se jugará el Play

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

América Femenil golea a Rayadas y consigue su pase a semifinales del Apertura 2025

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Sub-17 por su tercer lugar en el Mundial

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador