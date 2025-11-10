Así fue el concierto de Kabah en CDMX este fin de semana para celebrar Halloween

Kabah ofreció un concierto en la Ciudad de México este fin de semana. Foto: Instagram/Kabah_oficial.

El grupo noventero Kabah se presentó este fin de semana en la Ciudad de México para ofrecer un concierto con temática de disfraces para festejar Halloween.

El evento musical tuvo lugar el pasado sábado 8 de noviembre en el salón de espectáculos ‘La Maraka’, ubicado en la capital del país.

A diferencia de otras presentaciones, en esta ocasión los cinco integrantes vigentes pisaron el escenario: Daniela Magún, Apio Quijano; Sergio O’Farril, René Ortiz y Federica Quijano.

Desde hace varios meses, la agrupación de pop anunció el evento musical en este recinto de la Ciudad de México y que se llevaría a cabo con temática de disfraces, por lo que invitó al público fan a que acudiera caracterizado.

Los eventos musicales se llevaron a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. (Crédito: Instagram/@boboproducciones)

Una vez que comenzó el concierto, los cinco integrantes salieron al escenario disfrazados de personajes de películas y series animadas, así como de superhéroes y seres fantasiosos.

Durante el evento musical, la agrupación de pop de la década de los noventas agradeció a sus fans por estar presentes e igual a los que fueron disfrazados para disfrutar el concierto.

Kabah interpretó canciones que los han llevado a la fama que hasta el día de hoy mantienen, como: Casi al final; La vida que va; Mai mai; Te necesito; Antro; La calle de las sirenas, entre otras más.

Los cinco integrantes de Kabah salieron al escenario disfrazados para llevar a cabo su concierto en la CDMX. Foto: Instagram/Kabah_oficial.

El grupo de pop finalizó el concierto poco antes de la medianoche agradeciendo a sus fans por haber estado presentes.

El concierto de Kabah en este salón de espectáculos de la Ciudad de México registró un ‘lleno total’.

Los cinco integrantes vigentes de Kabah pisaron el escenario de este salón de espectáculos de la CDMX. Foto: Instagram/Kabah_oficial.

Cabe destacar que el evento estaba programado para llevarse a cabo el viernes 31 de octubre, pero por razones ajenas a la agrupación y al lugar, se pospuso para el sábado 8 de noviembre, por lo que coincidiría con el día de Halloween.

La agrupación anunció el evento desde principios de año. Foto: Instagram/@kabah_oficial.

Breve historia de Kabah

Kabah es una agrupación musical mexicana formada en 1992, reconocida por su participación en el género del pop y su relevancia en la escena musical de México durante la década de los noventa. El grupo nació en la Ciudad de México y se hizo popular a partir de 1994, cuando lanzó su primer álbum homónimo.

Los integrantes originales de Kabah son María José Loyola Anaya, Federica Quijano Tapia, Sergio O’Farrill Gabilondo, René Ortiz Martínez, Daniela Magún Morayta y André Quijano Tapia.

El grupo musical se formó en el año 1992. Foto: Bobo.

Con una propuesta dirigida principalmente al público adolescente, el grupo alcanzó amplia difusión gracias a temas como “La calle de las sirenas,” “Al pasar,” “Vive” y “Antro.”

Durante su trayectoria, Kabah se caracterizó por su estilo colorido y coreografías, así como por sus letras optimistas y ritmos bailables.

El grupo lanzó varios discos a lo largo de los años noventa y dos mil, consolidando su presencia en la radio y la televisión mexicanas.