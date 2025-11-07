Magneto anuncia concierto en Edomex: fecha y sede

Magneto ofrecerá un concierto en el Estado de México este mes de noviembre. Crédito: Instagram/@magnetooficial.

El grupo de pop mexicano Magneto ofrecerá un concierto en el Estado de México para este mes de noviembre.

La noticia fue dada a conocer por la agrupación ochentera a través de sus redes sociales oficiales, donde se ha promocionado el evento musical.

De acuerdo con la información proporcionada a través de sus redes oficiales, el concierto de Magneto tendrá lugar el próximo jueves 20 de noviembre en la entidad mexiquense.

Según lo notificado, la presentación de esta agrupación de pop tendrá lugar en esta fecha en el Teatro Morelos de esta misma entidad de la República Mexicana.

Magneto ofrecerá este concierto en el Teatro Morelos. Foto: Instagram/boboproducciones.

Los boletos para el concierto de Magneto el próximo jueves 20 de noviembre en Toluca en el Teatro Morelos se encuentran a la venta para todos los fans de esta agrupación.

Magneto ha tenido diferentes presentaciones como agrupación única y también en proyectos con varios cantantes y artistas de los noventas como en el 90’s Pop Tour, el cual recientemente lanzó su versión ‘Antro’.

La agrupación de pop se presentará en esta entidad de la República Mexicana. Crédito: Instagram/@magnetooficial.

Breve historia de Magneto

Magneto es una agrupación musical mexicana formada en 1983, reconocida principalmente por su éxito durante las décadas de los 80 y 90.

El grupo surgió en el contexto del auge de las bandas juveniles en México, con un enfoque en música pop dirigida a un público adolescente.

La alineación original tuvo varios cambios a lo largo de su historia, componiéndose en distintas etapas por Alan Ibarra, Alex, Mauri Stern, Elías Cervantes, Toño Beltrán y Charlie, considerados los integrantes más emblemáticos.

A finales de los años 80, Magneto alcanzó popularidad a nivel nacional gracias a canciones como “Vuela, Vuela”, adaptación del tema francés “Voyage, Voyage”, que se convirtió en su mayor éxito y un referente del pop en español.

Otros temas representativos incluyen “Para siempre” y “40 grados”. Sus discos y giras por América Latina consolidaron su presencia en la escena musical y la televisión, participando en programas, concursos y telenovelas.

La banda se caracteriza también por sus coreografías y presentaciones en vivo, que le permitieron competir con agrupaciones similares como Menudo y Timbiriche.

Tras numerosos éxitos y el lanzamiento de varios álbumes, Magneto se desintegró temporalmente en 1996, aunque los miembros han realizado diversas reuniones y giras posteriores, incluyendo la gira “Únete a la fiesta” junto a otros grupos emblemáticos de la época.

Actualmente, Magneto sigue siendo reconocido como un referente de la música pop juvenil mexicana, manteniendo vigentes sus canciones y presentaciones para nuevas generaciones.