Alejandro Sanz agradece a México tras terminar su gira ‘¿Y ahora qué?’ por el país: “Mi mejor regalo”

Así se despidió Alejandro Sanz y agradeció a México por 25 conciertos en el país. Foto: X/@alejandrosanz.

A finales de octubre, el cantante español Alejandro Sanz terminó su gira de conciertos por toda la República Mexicana.

Fueron un total de 25 presentaciones en diferentes ciudades del país como: Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Puebla, donde el artista pisó los escenarios.

El pasado viernes 31 de octubre en un ‘lleno total’, el cantante manchego se presentó por última ocasión en el Auditorio Nacional de la capital del país, con lo que cerró su gira ‘¿Y ahora qué?’.

Cabe destacar que la gira musical arrancó en el país el pasado 5 de septiembre. México formó parte de uno de los destinos de Sanz, ya que también se presentará en otros países de América Latina.

El español dará una serie de conciertos en el país. (Crédito: IG)

Luego de seis días de su último concierto en el país, Alejandro Sanz ofreció un mensaje a todos sus fans en México y agradeció el apoyo del público en los eventos musicales, los cuales registraron un ‘lleno total’.

Compartió un video a través de sus redes sociales oficiales, donde destacó todas sus presentaciones en el país.

De igual manera, dedicó algunas palabras para todos los fans. Asimismo, en el video subido a sus redes sociales mostró los momentos que vivió en su gira de conciertos por México, la cual duró casi dos meses en total.

Cabe destacar que el concierto del 31 de octubre no estaba programado desde un principio en la agenda del cantante español, pero durante sus presentaciones en México, agregó esta nueva fecha para todos aquellos que no pudieron alcanzar boletos en los eventos anteriores.

El cantante español ofreció un total de 25 conciertos en toda la República Mexicana. (Cuartoscuro)

“México, sois mi mejor regalo”: Así agradeció Alejandro Sanz sus 25 presentaciones en el país durante su gira ‘¿Y ahora qué?’

El cantante español Alejandro Sanz subió un video en sus redes sociales oficiales donde da a conocer los momentos que vivió en México para dar su gira de conciertos ‘¿Y ahora qué?’.

Destacó los 25 conciertos que realizó en toda la República Mexicana acompañado de unas palabras para todos los fans.

El pasado viernes 31 de octubre en el Auditorio Nacional de la CDMX fue el último concierto del cantante español. Foto: Facebook/Alejandro Sanz.

“¿Cómo se explica lo que se siente cuando un país te canta con el alma? México, sois mi mejor regalo. Esto no termina aquí, solo empieza", escribió el intérprete de ‘Amiga mía’ y ‘Cuando nadie me ve’ en sus redes sociales oficiales acompañado de un corazón.

De igual manera, en este último concierto de la Ciudad de México, Alejandro Sanz invitó a todos sus fans a ir disfrazados, aprovechando los festejos del Día de Muertos en el país.