Así fue la presentación de Alejandro Filio en la alcaldía Milpa Alta por el Día de Muertos 2025

Así fue el concierto de Alejandro Filio en la alcaldía Milpa Alta de CDMX. Foto: Facebook/Alejandro Filio.

Alejandro Filio se presentó en la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México para ofrecer un concierto por motivo de las celebraciones del Día de Muertos.

El evento musical tuvo lugar el pasado viernes 31 de octubre en esta demarcación de la capital del país. Cabe destacar que días antes de la presentación fue promocionada la canción del artista mexicano.

Alejandro Filio salió al escenario alrededor de las 22:15 horas para cantar sus diferentes interpretaciones que han destacado su carrera en el mundo de la trova.

Previo a su presentación, se realizaron varias presentaciones y actividades relacionadas con el Día de Muertos en la alcaldía Milpa Alta de la capital del país.

Alejandro Filio se presentó el último día del mes de octubre por las celebraciones del Día de Muertos en la alcaldía Milpa Alta. Foto: Facebook/Alcaldía Milpa Alta.

Tanto en las redes sociales oficiales de Alejandro Filio como de la alcaldía Milpa Alta de la capital del país se compartieron fotografías y videos de la presentación del cantante de trova, la cual reunió a decenas de personas.

El Día de Muertos en la alcaldía Milpa Alta conserva tradiciones ancestrales que la distinguen en la Ciudad de México. Esta demarcación de la capital del país, reconocida por su marcada identidad indígena y costumbres rurales, realiza cada año una serie de actividades en torno a la conmemoración de los fieles difuntos.

Breve historia de Alejandro Filio

Alejandro Filio, nacido en la Ciudad de México en 1960, es uno de los principales representantes de la canción de autor en México.

Desde temprana edad se interesó por la música y la poesía, influencias que marcaron su estilo. Filio inició su trayectoria en la década de 1980, vinculado al movimiento de la Nueva Trova, aportando una voz personal y letras profundas a la escena musical mexicana.

A lo largo de su carrera, Filio ha grabado más de quince discos, entre los que destacan álbumes como Un secreto a voces, Para alguien más y ¿De dónde vienes, amor?.

Su repertorio abarca temas sociales, reflexiones sobre la vida y el amor, y una apuesta constante por la palabra y el mensaje. Entre sus canciones más reconocidas figuran Brazos de sol y Aunque no esté contigo, que lo han acercado tanto al público mexicano como al internacional.

Ha compartido escenario con figuras como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Fernando Delgadillo, fortaleciendo la corriente de trova contemporánea.

Filio combina presentaciones en vivo, participaciones en festivales y la composición de obras que exploran emociones e inquietudes humanas. Su obra continúa influyendo en nuevas generaciones de músicos y oyentes.