México

Así fue la presentación de Alejandro Filio en la alcaldía Milpa Alta por el Día de Muertos 2025

El cantante de trova estuvo en esta demarcación de la Ciudad de México el pasado viernes 31 de octubre

Guardar
Así fue el concierto de
Así fue el concierto de Alejandro Filio en la alcaldía Milpa Alta de CDMX. Foto: Facebook/Alejandro Filio.

Alejandro Filio se presentó en la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México para ofrecer un concierto por motivo de las celebraciones del Día de Muertos.

El evento musical tuvo lugar el pasado viernes 31 de octubre en esta demarcación de la capital del país. Cabe destacar que días antes de la presentación fue promocionada la canción del artista mexicano.

Alejandro Filio salió al escenario alrededor de las 22:15 horas para cantar sus diferentes interpretaciones que han destacado su carrera en el mundo de la trova.

Previo a su presentación, se realizaron varias presentaciones y actividades relacionadas con el Día de Muertos en la alcaldía Milpa Alta de la capital del país.

Alejandro Filio se presentó el
Alejandro Filio se presentó el último día del mes de octubre por las celebraciones del Día de Muertos en la alcaldía Milpa Alta. Foto: Facebook/Alcaldía Milpa Alta.

Tanto en las redes sociales oficiales de Alejandro Filio como de la alcaldía Milpa Alta de la capital del país se compartieron fotografías y videos de la presentación del cantante de trova, la cual reunió a decenas de personas.

El evento musical se llevó a cabo por el Día de Muertos en la demarcación de la capital del país. Crédito: Facebook/Alcaldía Milpa Alta.

El Día de Muertos en la alcaldía Milpa Alta conserva tradiciones ancestrales que la distinguen en la Ciudad de México. Esta demarcación de la capital del país, reconocida por su marcada identidad indígena y costumbres rurales, realiza cada año una serie de actividades en torno a la conmemoración de los fieles difuntos.

Así fue el concierto de
Así fue el concierto de Alejandro Filio en la alcaldía Milpa Alta de CDMX. Foto: Facebook/Alcaldía Milpa Alta.

Breve historia de Alejandro Filio

Alejandro Filio, nacido en la Ciudad de México en 1960, es uno de los principales representantes de la canción de autor en México.

Desde temprana edad se interesó por la música y la poesía, influencias que marcaron su estilo. Filio inició su trayectoria en la década de 1980, vinculado al movimiento de la Nueva Trova, aportando una voz personal y letras profundas a la escena musical mexicana.

A lo largo de su carrera, Filio ha grabado más de quince discos, entre los que destacan álbumes como Un secreto a voces, Para alguien más y ¿De dónde vienes, amor?.

Alejandro Filio es uno de
Alejandro Filio es uno de los principales representantes de la canción de autor en México. Foto: Facebook/Alejandro Filio.

Su repertorio abarca temas sociales, reflexiones sobre la vida y el amor, y una apuesta constante por la palabra y el mensaje. Entre sus canciones más reconocidas figuran Brazos de sol y Aunque no esté contigo, que lo han acercado tanto al público mexicano como al internacional.

Ha compartido escenario con figuras como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Fernando Delgadillo, fortaleciendo la corriente de trova contemporánea.

Filio combina presentaciones en vivo, participaciones en festivales y la composición de obras que exploran emociones e inquietudes humanas. Su obra continúa influyendo en nuevas generaciones de músicos y oyentes.

Temas Relacionados

Alejandro FilioDía de MuertosDía de Muertos 2025Milpa AltaCDMXConciertoTrovaConcierto en MéxicoConcierto MéxicoConciertos en MéxicoConciertos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Sentencian a siete expolicías del Edomex por secuestro y homicidio

Los uniformados formaron parte de la Policía de Nicolás Romero

Sentencian a siete expolicías del

Laura Flores reacciona al nuevo romance de Lalo Salazar meses después de su polémica separación

La actriz fue cuestionada sobre las fotografías filtradas de su ex pareja con una misteriosa mujer

Laura Flores reacciona al nuevo

No lo tires: el pan duro puede arreglar tus cajones ruidosos

Una corteza olvidada puede convertirse en aliada silenciosa, descubre cómo eliminar el rechinido sin grasa, herramientas ni gasto

No lo tires: el pan

Por qué la estación Xola del Metrobús CDMX permanece cerrada hasta nuevo aviso

Usuarios de la Línea 2 se han visto afectados por las modificaciones al servicio de la ruta Tacubaya - Tepalcates

Por qué la estación Xola

Kenia López Rabadán condena amenazas y agresiones contra la gobernadora Libia Dennise

El sacerdote conocido como el “Padre Pistolas” amenazó con golpear a la gobernadora de Guanajuato

Kenia López Rabadán condena amenazas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras enfrentamiento armado, policías de

Tras enfrentamiento armado, policías de Zacatecas rescatan al hijo secuestrado del alcalde de Ojocaliente

Van 3 cuerpos identificados de mina de Aquiles Serdán en Chihuahua: concluye búsqueda tras hallazgo de 10

Hombre que transportaba más de 300 millones de pesos en metanfetamina ocultos entre chiles es vinculado a proceso

Colectivo de búsqueda encuentra fosa clandestina con restos humanos en Patrocino, Coahuila

Cae “El Apa” del CJNG, operador criminal discreto y que cambiaba de aspecto para evadir a las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores reacciona al nuevo

Laura Flores reacciona al nuevo romance de Lalo Salazar meses después de su polémica separación

Revelan la causa de muerte del papá de Joanna Vega-Biestro horas después de dar la noticia en vivo

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en México

Galilea Montijo relata que vio un ovni en Cuernavaca y pensó que los extraterrestres venían por ella

Cómo visitar Escape Rooms gratis en la Glorieta de Insurgentes

DEPORTES

Julio César Chávez confirma cambio

Julio César Chávez confirma cambio de fecha para la pelea de sus dos hijos: “La aplacé para que estén bien

Keylor Navas confirma su continuidad en Pumas y respalda a Efraín Juárez pese a falta de resultados

Faitelson explota contra la FIFA por nominar a Javier Aguirre como mejor director técnico: “No me jodan”

Estos son las metas que tiene David Benavidez antes de enfrentar a Canelo Álvarez: “Si puede pasar todavía”

Este es el gol de Raúl Jiménez que fue reconocido como el mejor de Concacaf 2025