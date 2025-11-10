México

Angélica Vale rompe el silencio sobre la demanda de divorcio que le interpuso Otto Padrón: “Me tomó de sorpresa”

La hija de Angélica María rompió en llanto tras revelar que se enteró al igual que el púbico, pues su ex pareja no le notificó

Angélica Vale confirmó que enfrenta el proceso de divorcio iniciado por Otto Padrón, señalando que la noticia la sorprendió por completo.

Durante la mañana del lunes 10 de noviembre, Angélica Vale compartió en Instagram un mensaje donde informó la decisión de poner fin a su matrimonio con Otto Padrón. La actriz explicó que, aunque estaba separada desde abril, la notificación formal le llegó de manera inesperada. En su video, contó que recibió la noticia mientras cenaba con su familia, a través de un mensaje que advertía sobre una publicación realizada por el periodista Javier Ceriani.

“Me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos, pero... esta noticia me tomó de sorpresa”, dijo Angélica Vale en su declaración pública.

La intérprete detalló que el productor se comunicó días antes para informarle que iniciarían el proceso legal, pero la presentación formal de la demanda ocurrió sin que ella estuviera al tanto.

Angelica Vale en su podcast

Angélica Vale quiere que la prioridad sean sus hijos: buscará un divorcio sin escándalos

En su publicación, Vale subrayó que el bienestar de sus hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, es la principal preocupación de ambos. La actriz destacó que busca ser un ejemplo para ellos, como madre dedicada y como mujer capaz de enfrentar las circunstancias adversas.

“A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre”, escribió Vale en Instagram.

En su mensaje, agradeció a Otto Padrón por lo compartido durante los catorce años de matrimonio y expresó su deseo de que la relación continúe de manera cordial por el bien de sus hijos.

Detalles del proceso del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón

Otto Padrón presentó la demanda de divorcio el 4 de noviembre ante la Corte Superior de Los Ángeles. El expediente, de aproximadamente quince páginas, cita diferencias irreconciliables entre ambos. El productor propuso un esquema de custodia compartida para los hijos, distribuyendo la convivencia de lunes a miércoles con uno de los padres y de miércoles a viernes con el otro, alternando los fines de semana.

El documento plantea que la residencia principal de los menores sea el hogar de Angélica Vale, y establece que ambos progenitores deben contribuir a mantener una buena comunicación con los hijos, permitiendo el acceso a teléfonos móviles y evitando comentarios negativos sobre el otro frente a ellos. Cualquier cambio de domicilio o actividad importante relacionada con los niños deberá notificarse entre las partes.

Uno de los puntos más discutidos ha sido la solicitud de Otto Padrón para que Angélica Vale asuma todos los gastos legales y de corte, una petición poco frecuente en este tipo de procesos, de acuerdo con el periodista Javier Ceriani.

Angélica Vale agradece el apoyo y anticipa una nueva etapa como una mujer independiente

En la publicación, Angélica Vale expresó gratitud por el respaldo recibido de su entorno, el público y los medios de comunicación. La actriz, que cumplirá cincuenta años el 11 de noviembre, manifestó su intención de iniciar una nueva etapa personal y profesional.

“Estoy y estaré profundamente agradecida con ustedes, el público, mis amigos, la prensa, los medios, por el apoyo y cariño constante y sé que cuento con su empatía”, reafirmó la intérprete en su mensaje de despedida.

Otto Padrón, por su parte, no ha emitido un comunicado público sobre el tema hasta el momento.

